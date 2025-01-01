Меню
Персоны
Эмиль Хирш
Награды
Награды и номинации Эмиля Хирша
Emile Hirsch
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эмиля Хирша
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
