Кэтрин Зета-Джонс
Награды
Награды и номинации Кэтрин Зета-Джонс
Catherine Zeta-Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кэтрин Зета-Джонс
Оскар 2003
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2000
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший бой
Номинант
Best Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
