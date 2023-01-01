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И просто так... Документальный фильм И просто так... Документальный фильм
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And Just Like That... The Documentary

И просто так... Документальный фильм, 2022

2022 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Документальный фильм о съемках нашумевшего продолжения «Секса в большом городе». Кэрри, Миранда и Шарлотта успели не только наломать дров в сиквеле, но и напомнить о величии оригинального проекта. «И просто так…Документальный фильм» расскажет о том, какая атмосфера царила на съемочной площадке, покажет процесс работы над сценарием, а также немного поразмышляет о культурном влиянии «Секса в большом городе» в целом. Синтия Никсон, исполнительница роли Миранды, отдельно поговорит о своем режиссерском дебюте — он сняла шестую серию шоу.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Фабьен Констант
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И просто так... Документальный фильм 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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