И просто так... Документальный фильм, 2022

Документальный фильм о съемках нашумевшего продолжения «Секса в большом городе». Кэрри, Миранда и Шарлотта успели не только наломать дров в сиквеле, но и напомнить о величии оригинального проекта. «И просто так…Документальный фильм» расскажет о том, какая атмосфера царила на съемочной площадке, покажет процесс работы над сценарием, а также немного поразмышляет о культурном влиянии «Секса в большом городе» в целом. Синтия Никсон, исполнительница роли Миранды, отдельно поговорит о своем режиссерском дебюте — он сняла шестую серию шоу.