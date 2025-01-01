Меню
Джон Кьюсак
Награды
Награды и номинации Джона Кьюсака
John Cusack
Награды и номинации Джона Кьюсака
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
