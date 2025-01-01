Меню
Паркер Поузи
Награды
Награды и номинации Паркер Поузи
Parker Posey
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Паркер Поузи
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Comedic Performance
Номинант
Сандэнс 1997
Особое признание жюри
Победитель
