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Награды и номинации Тима Рота

Tim Roth
Награды и номинации Тима Рота
Оскар 1996 Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999 Каннский кинофестиваль 1999
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
 Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Most Outstanding Newcomer to Film
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший злодей
Номинант
Берлинале 1999 Берлинале 1999
Панорама
Победитель
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