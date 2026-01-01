Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Тим Рот
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Награды и номинации Тима Рота
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Награды и номинации Тима Рота
Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Most Outstanding Newcomer to Film
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Лучший злодей
Номинант
Берлинале 1999
Панорама
Победитель
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