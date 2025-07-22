Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши12 мая в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала производства компании Good Story Media «Бедные смеются, богатые плачут». Первый сезон этой мелодраматической истории стал настоящим хитом, и телезрители регулярно просили вернуть на экран любимых героев. В этом сезоне станет все серьезнее, драматичнее и глубже, а герой Миша столкнется с последствиями своих поступков и впервые задумывается о том, кем он хочет быть на самом деле. Редакция Киноафиши взяла у Михаила Сотникова интервью, узнав о его предпочтениях в кино.
Актер Владислав Тирон о любимых фильмах и сериалахТелеканал ТНТ продолжает показывать новый комедийный сериал «Про это самое» — смелую и добрую историю о молодом сексологе, который возвращается в родное село, чтобы разрушить многолетние табу и мифы «про это самое». Роль близкого друга главного героя исполнил Владислав Тирон. Мы узнали у актера, каким советским фильмом он восхищается каждый раз при просмотре и какой российский сериал можно показать всему миру.
«Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалыРоссийские сериалы стремительно набирают популярность, но готовы ли они к мировому признанию? Тимофей Зайцев честно рассказал, что думает о состоянии индустрии, почему считает, что нам еще есть над чем работать, и какой проект, на его взгляд, получился безупречным. А уже с 31 марта в 21:00 зрители телеканала ТНТ увидят его в новом сериале «Афоня», где он сыграл домового, столкнувшегося с неожиданными вызовами в современном мире.
Российские скетчкомы: от «Демиса и Марины» до «Городка»Жанр скетчкома в российской киноиндустрии переживает новое рождение: своим скетчкомом обзавелись практически все платформы. А телеканал ТНТ всегда оставлял для жанра слот и не убирал из эфирной сетки ни «Наша Russia», ни «СашуТаню», чьи новые серии выходят с завидной регулярностью. К выходу на канале нового скетчкома «Демис и Марина» со звездами Comedy Club Демисом Карибидисом и Мариной Кравец мы составили подборку лучших представителей жанра.
Наташа Бардо: «От выгораний не спасаюсь, я просто проживаю такие периоды»На ТНТ стартует большая премьера: долгожданное возвращение хита 2022 года от компании Good Story Media «Исправление и наказание». Зрителей ждет продолжение истории Алены Неверовой — заместителя начальника колонии по воспитательной части, а также ее горе-родственников Верхоланцевых, которых она пытается превратить в приличных членов общества. В новом сезоне в роли Жанны снялась Наташа Бардо. О работе, оценке людей и о том, какие отношения в творческой паре, актриса рассказала в интервью Киноафише.
Вячеслав Чепурченко: «В шоу всем мил не будешь»Актер Вячеслав Чепурченко вышел в финал шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ. Вячеслав после возвращения в шоу пережил сломанный зуб, накал страстей с Сашей Стоуном, превосходящий предыдущие сезоны, и выбывание товарища Торнике Квитатиани по итогам испытания. В новом выпуске зрители увидят новую борьбу участников за главный приз в 10 миллионов рублей. Поговорили с Вячеславом о съемках, Петербурге и любимом отдыхе.
Андрей Пынзару: «Нулевой пациент» — проект, после которого начал смотреть российские сериалы2 сентября в 20:00 на ТНТ состоится премьера нового сезона сериала «Просто Михалыч». Это комедия о добродушном сибиряке, который воюет с москвичами за родной лесхоз. По сюжету к Владимиру (Павел Ворожцов) и Оксане (Ольга Медынич) без приглашения нагрянул родственник из Сибири Михалыч (Владимир Епифанцев). Андрей Пынзару сыграл таксиста Валеру, который мечтал стать психологом и теперь в этом качестве работает с семьей Михалыча. Узнали у Пынзару его мнение о лучших кинокартинах, актерах и режиссерах.