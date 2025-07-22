Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости ТНТ
22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Что смотрит Валери Зоидова: любимый режиссер, сериал и фильм на все времена Что смотрит Валери Зоидова: любимый режиссер, сериал и фильм на все времена От культовых лент Жулавского и Феллини до сериалов, которые можно пересматривать годами.
Написать
15 июля 2025 11:10
Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши Актер рассказал о своих предпочтениях в кино и сериалах.
Написать
14 июля 2025 10:48
В честь премьеры реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» ТНТ выпустил эксклюзивные аксессуары В честь премьеры реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» ТНТ выпустил эксклюзивные аксессуары Телеканал заключил партнерство с брендом Arny Praht.
Написать
10 июля 2025 16:32
Актер Сергей Новосад о любимых фильмах: «В них есть то, что я регулярно восполняю в себе» Актер Сергей Новосад о любимых фильмах: «В них есть то, что я регулярно восполняю в себе» Сергей Новосад рассказал о любимых советских фильмах, которые стали его личным источником сил и вдохновения.
Написать
7 июля 2025 17:30
«Любовь — это главное»: Светлана Листова рассказала о фильмах и сериалах, которые должен увидеть весь мир «Любовь — это главное»: Светлана Листова рассказала о фильмах и сериалах, которые должен увидеть весь мир Смотрите премьеру сериала «Остаться друзьями» 30 июня на ТНТ.
Написать
18 июня 2025 15:31
Антон Богданов ответил на вопросы Киноафиши Антон Богданов ответил на вопросы Киноафиши Актер исполнил главную роль в сериале «Второй брак».
Написать
18 июня 2025 15:11
Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши 12 мая в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала производства компании Good Story Media «Бедные смеются, богатые плачут». Первый сезон этой мелодраматической истории стал настоящим хитом, и телезрители регулярно просили вернуть на экран любимых героев. В этом сезоне станет все серьезнее, драматичнее и глубже, а герой Миша столкнется с последствиями своих поступков и впервые задумывается о том, кем он хочет быть на самом деле. Редакция Киноафиши взяла у Михаила Сотникова интервью, узнав о его предпочтениях в кино.
Написать
24 апреля 2025 13:46
Актер Владислав Тирон о любимых фильмах и сериалах Актер Владислав Тирон о любимых фильмах и сериалах Телеканал ТНТ продолжает показывать новый комедийный сериал «Про это самое» — смелую и добрую историю о молодом сексологе, который возвращается в родное село, чтобы разрушить многолетние табу и мифы «про это самое». Роль близкого друга главного героя исполнил Владислав Тирон. Мы узнали у актера, каким советским фильмом он восхищается каждый раз при просмотре и какой российский сериал можно показать всему миру. 
Написать
22 апреля 2025 13:07
«Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалы «Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалы Российские сериалы стремительно набирают популярность, но готовы ли они к мировому признанию? Тимофей Зайцев честно рассказал, что думает о состоянии индустрии, почему считает, что нам еще есть над чем работать, и какой проект, на его взгляд, получился безупречным. А уже с 31 марта в 21:00 зрители телеканала ТНТ увидят его в новом сериале «Афоня», где он сыграл домового, столкнувшегося с неожиданными вызовами в современном мире.
Написать
17 марта 2025 11:09
Влад Прохоров: «Отталкивайтесь только от своих ощущений, потому что они — самые точные» Влад Прохоров: «Отталкивайтесь только от своих ощущений, потому что они — самые точные» На ТНТ состоялась премьера сериала «Универ. Молодые» — это перезагрузка культовой франшизы. В общагу завезли настоящих зумеров, одного из которых сыграл Влад Прохоров. Он рассказал Киноафише о том, какая атмосфера царила на съемочной площадке, как давно он смотрит «Универ», и что нужно делать начинающим актерам.  
Написать
12 марта 2025 16:02
Почему россияне так любят сериалы о свадьбах? Почему россияне так любят сериалы о свадьбах? Разбираемся на примере второго сезона «Мендельсона».
Написать
4 марта 2025 15:46
Рождение героя: как фильмы и сериалы формируют образ телохранителя у нас (и у вас) в голове Рождение героя: как фильмы и сериалы формируют образ телохранителя у нас (и у вас) в голове Прослеживаем трансформацию образа телохранителя от 40-х до нынешних времен.
Написать
18 февраля 2025 14:33
Российские скетчкомы: от «Демиса и Марины» до «Городка» Российские скетчкомы: от «Демиса и Марины» до «Городка» Жанр скетчкома в российской киноиндустрии переживает новое рождение: своим скетчкомом обзавелись практически все платформы. А телеканал ТНТ всегда оставлял для жанра слот и не убирал из эфирной сетки ни «Наша Russia», ни «СашуТаню», чьи новые серии выходят с завидной регулярностью. К выходу на канале нового скетчкома «Демис и Марина» со звездами Comedy Club Демисом Карибидисом и Мариной Кравец мы составили подборку лучших представителей жанра.
Написать
16 января 2025 11:42
«Я пытаюсь быть режиссером в советском понимании этого слова»: интервью с Сашей Абдуллаевым «Я пытаюсь быть режиссером в советском понимании этого слова»: интервью с Сашей Абдуллаевым 13 января на ТНТ стартует новый скетчком «Демис и Марина», а к 8 Марта канал готовит возвращение легендарного шоу «Наша Russia». Режиссером обоих проектов выступил Саша Абдуллаев, с которым мы поговорили о съемках, предпочтениях в кино, а также о работе с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец.
Написать
9 января 2025 12:59
Илья Соболев стал участником петербургской «Новогодней почты» Илья Соболев стал участником петербургской «Новогодней почты» Компанию ему составила его супруга.
Написать
28 декабря 2024 13:09
Тимур Батрутдинов попадает к контрабандистам в трейлере комедии «Небриллиантовая рука» Тимур Батрутдинов попадает к контрабандистам в трейлере комедии «Небриллиантовая рука» Премьера состоится 31 декабря.
Написать
26 сентября 2024 14:29
Наташа Бардо: «От выгораний не спасаюсь, я просто проживаю такие периоды» Наташа Бардо: «От выгораний не спасаюсь, я просто проживаю такие периоды» На ТНТ стартует большая премьера: долгожданное возвращение хита 2022 года от компании Good Story Media «Исправление и наказание». Зрителей ждет продолжение истории Алены Неверовой — заместителя начальника колонии по воспитательной части, а также ее горе-родственников Верхоланцевых, которых она пытается превратить в приличных членов общества. В новом сезоне в роли Жанны снялась Наташа Бардо. О работе, оценке людей и о том, какие отношения в творческой паре, актриса рассказала в интервью Киноафише.
Написать
17 сентября 2024 10:32
Вячеслав Чепурченко: «В шоу всем мил не будешь» Вячеслав Чепурченко: «В шоу всем мил не будешь» Актер Вячеслав Чепурченко вышел в финал шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ. Вячеслав после возвращения в шоу пережил сломанный зуб, накал страстей с Сашей Стоуном, превосходящий предыдущие сезоны, и выбывание товарища Торнике Квитатиани по итогам испытания. В новом выпуске зрители увидят новую борьбу участников за главный приз в 10 миллионов рублей. Поговорили с Вячеславом о съемках, Петербурге и любимом отдыхе.
Написать
13 сентября 2024 15:02
Очередная новогодняя комедия от ТНТ: начались съемки фильма «Небриллиантовая рука» Очередная новогодняя комедия от ТНТ: начались съемки фильма «Небриллиантовая рука» Ноль-ноль-Семен Семенович берется за ответственное спецзадание.
Написать
3 сентября 2024 12:05
Андрей Пынзару: «Нулевой пациент» — проект, после которого начал смотреть российские сериалы Андрей Пынзару: «Нулевой пациент» — проект, после которого начал смотреть российские сериалы 2 сентября в 20:00 на ТНТ состоится премьера нового сезона сериала «Просто Михалыч». Это комедия о добродушном сибиряке, который воюет с москвичами за родной лесхоз. По сюжету к Владимиру (Павел Ворожцов) и Оксане (Ольга Медынич) без приглашения нагрянул родственник из Сибири Михалыч (Владимир Епифанцев). Андрей Пынзару сыграл таксиста Валеру, который мечтал стать психологом и теперь в этом качестве работает с семьей Михалыча. Узнали у Пынзару его мнение о лучших кинокартинах, актерах и режиссерах.
Написать
29 августа 2024 10:22
ТНТ запускает новое реалити-шоу «Первые на деревне» ТНТ запускает новое реалити-шоу «Первые на деревне» Задумка напоминает хитовую комедию «Холоп».
Написать
28 августа 2024 10:26
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше