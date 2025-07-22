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Киноафиша Новости Новости о российских актерах

Новости о российских актерах

22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Что смотрит Валери Зоидова: любимый режиссер, сериал и фильм на все времена Что смотрит Валери Зоидова: любимый режиссер, сериал и фильм на все времена От культовых лент Жулавского и Феллини до сериалов, которые можно пересматривать годами.
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15 июля 2025 11:10
Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши Михаил Тарабукин ответил на вопросы Киноафиши Актер рассказал о своих предпочтениях в кино и сериалах.
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14 июля 2025 10:48
Актер Сергей Новосад о любимых фильмах: «В них есть то, что я регулярно восполняю в себе» Актер Сергей Новосад о любимых фильмах: «В них есть то, что я регулярно восполняю в себе» Сергей Новосад рассказал о любимых советских фильмах, которые стали его личным источником сил и вдохновения.
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7 июля 2025 17:30
Актер Юрий Насонов: «Кит из “Высокого сезона” — мой самый честный герой, дикий и невероятно любящий» Актер Юрий Насонов: «Кит из “Высокого сезона” — мой самый честный герой, дикий и невероятно любящий» Сериал стартовал 11 июня.
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25 июня 2025 14:35
«Любовь — это главное»: Светлана Листова рассказала о фильмах и сериалах, которые должен увидеть весь мир «Любовь — это главное»: Светлана Листова рассказала о фильмах и сериалах, которые должен увидеть весь мир Смотрите премьеру сериала «Остаться друзьями» 30 июня на ТНТ.
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18 июня 2025 15:31
Антон Богданов ответил на вопросы Киноафиши Антон Богданов ответил на вопросы Киноафиши Актер исполнил главную роль в сериале «Второй брак».
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18 июня 2025 15:11
Мирон Проворов рассказал о съемках в семейной комедии «Маленький шеф» Мирон Проворов рассказал о съемках в семейной комедии «Маленький шеф» 26 июня в прокат выходит кулинарная комедия «Маленький шеф» с Романом Курцыным, Ольгой Лерман и Мироном Проворовым в главных ролях. Фильм рассказывает о захватывающем гастрономическом приключении мальчика и его родителей. В картине также снялись Роман Мадянов, Елена Валюшкина и Полина Бах.
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17 июня 2025 11:16
Актриса Виктория Разумовская ответила на вопросы Киноафиши Актриса Виктория Разумовская ответила на вопросы Киноафиши С 12 мая на телеканале ТНТ начнет выходить продолжение сериала «Казачок» — экшен-комедии студии SVERDЛOVSK, которая покорила зрителей своим оригинальным взглядом на путешествия во времени, русскую историю и современные технологии. Редакция Киноафиши взяла у Виктории Разумовской интервью, узнав о ее предпочтениях в кино.
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12 мая 2025 16:19
Любая актриса хотела бы получить такой опыт: Ольга Смирнова рассказала о съемках в сериале «Искусство соблазна» Любая актриса хотела бы получить такой опыт: Ольга Смирнова рассказала о съемках в сериале «Искусство соблазна» Новинка от Сарика Андреасяна.
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25 апреля 2025 11:06
Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши 12 мая в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала производства компании Good Story Media «Бедные смеются, богатые плачут». Первый сезон этой мелодраматической истории стал настоящим хитом, и телезрители регулярно просили вернуть на экран любимых героев. В этом сезоне станет все серьезнее, драматичнее и глубже, а герой Миша столкнется с последствиями своих поступков и впервые задумывается о том, кем он хочет быть на самом деле. Редакция Киноафиши взяла у Михаила Сотникова интервью, узнав о его предпочтениях в кино.
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24 апреля 2025 13:46
Елена Север удостоилась звания «Женщина года» Елена Север удостоилась звания «Женщина года» Певица, продюсер, активистка и просто красавица.
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23 апреля 2025 15:35
Актер Владислав Тирон о любимых фильмах и сериалах Актер Владислав Тирон о любимых фильмах и сериалах Телеканал ТНТ продолжает показывать новый комедийный сериал «Про это самое» — смелую и добрую историю о молодом сексологе, который возвращается в родное село, чтобы разрушить многолетние табу и мифы «про это самое». Роль близкого друга главного героя исполнил Владислав Тирон. Мы узнали у актера, каким советским фильмом он восхищается каждый раз при просмотре и какой российский сериал можно показать всему миру. 
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22 апреля 2025 13:07
«КиноРепортер» анонсировал очередную премию «Аванс», вручаемую лучшим молодым актерам «КиноРепортер» анонсировал очередную премию «Аванс», вручаемую лучшим молодым актерам В прошлом обладателями этого приза становились исполнители, имена которых ныне знает вся страна.
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14 апреля 2025 11:12
Мистическая сказка и паранормальные явления: интервью с Екатериной Домашенко Мистическая сказка и паранормальные явления: интервью с Екатериной Домашенко Актриса рассказала о работе над сериалом от ТВ-3 «Крестоносцы», карьере и любимых фильмах.
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3 апреля 2025 14:14
Актриса Анастасия Талызина рассказала о любимых фильмах и сериалах Актриса Анастасия Талызина рассказала о любимых фильмах и сериалах 3 апреля в широкий прокат выходит фильм «Батя 2. Дед» от телеканала ТНТ, Good Story Media и «Централ Партнершип». Это продолжение народного хита «Батя», вышедшего в 2021 году. По сюжету во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. 
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1 апреля 2025 13:19
«Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалы «Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалы Российские сериалы стремительно набирают популярность, но готовы ли они к мировому признанию? Тимофей Зайцев честно рассказал, что думает о состоянии индустрии, почему считает, что нам еще есть над чем работать, и какой проект, на его взгляд, получился безупречным. А уже с 31 марта в 21:00 зрители телеканала ТНТ увидят его в новом сериале «Афоня», где он сыграл домового, столкнувшегося с неожиданными вызовами в современном мире.
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17 марта 2025 11:09
Влад Прохоров: «Отталкивайтесь только от своих ощущений, потому что они — самые точные» Влад Прохоров: «Отталкивайтесь только от своих ощущений, потому что они — самые точные» На ТНТ состоялась премьера сериала «Универ. Молодые» — это перезагрузка культовой франшизы. В общагу завезли настоящих зумеров, одного из которых сыграл Влад Прохоров. Он рассказал Киноафише о том, какая атмосфера царила на съемочной площадке, как давно он смотрит «Универ», и что нужно делать начинающим актерам.  
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12 марта 2025 16:02
Огонь и магнетизм: рейтинг самых страстных звезд от «КиноРепортера» Огонь и магнетизм: рейтинг самых страстных звезд от «КиноРепортера» Журнал «КиноРепортер» в своем мартовском номере опубликовал ежегодный рейтинг самых притягательных актеров, актрис и эффектных сцен. В него вошли самые привлекательные и чувственные звезды российского кино, эмоционально цепляющие зрителей современного проката. Традиционно эксперты журнала, помимо природной притягательности, отметили и актерскую игру, и глубину персонажей.
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4 марта 2025 16:27
За актера переживает вся страна Серьезные проблемы с сердцем и не только: госпитализированному Ливанову стало еще хуже Врачи пока избегают оптимистичных прогнозов.
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2 февраля 2025 10:03
Карина Разумовская в сериале «Трасса» «Золотой орел» выбрал два лучших сериала за 2024 год: «Преступление и наказание» в пролете Объявлены победители в номинациях «Лучший онлайн-сериал» и «Лучший телевизионный сериал».
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1 февраля 2025 10:08
Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал Собрали имена тех, кем могут гордиться соотечественники.
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29 января 2025 14:00
Ирина Алферова Как выглядит мать Ирины Алферовой: красавице исполнилось 103 года, но так и не скажешь 103-летняя Ксения Архиповна Алферова — живое доказательство того, что красота, мудрость и жизненная энергия не знают возраста. Мать народной артистки России Ирины Алфёровой и бабушка Ксении
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29 января 2025 11:26
Гопник, чекист, поэт: самые интересные роли в карьере Юры Борисова Гопник, чекист, поэт: самые интересные роли в карьере Юры Борисова Комедийная драма «Анора» о романе сына русского олигарха и стриптизерши стала триумфом не только для режиссера Шона Бэйкера, который получил за эту работу «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, но и для Юры Борисова, исполнившего роль молчаливого гопника Игоря. Искренность и человечность его героя очаровали зрителей. Юра стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус». Помимо этого, актер получил номинации на BAFTA и премию Американской Гильдии киноактеров, и, не исключено, что также будет номинирован на «Оскар». Вспоминаем лучшие роли Юры Борисова и его путь к мировому признанию.  
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16 января 2025 10:11
Умер каскадер Александр Пестов: он был дублером самого Боярского, вот где вы могли его видеть Умер каскадер Александр Пестов: он был дублером самого Боярского, вот где вы могли его видеть На счету артиста есть киноленты, где и он сам играет ведущую роль.
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20 декабря 2024 14:50
Марк Эйдельштейн сыграет главную мужскую роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» Марк Эйдельштейн сыграет главную мужскую роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» Проект превратился в антологию.
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9 декабря 2024 11:24
Звезда сериала «Жуки» Павел Комаров ответил на вопросы Киноафиши Звезда сериала «Жуки» Павел Комаров ответил на вопросы Киноафиши 16 декабря в 20:00 на канале ТНТ стартует продолжение комедийного хита «Жуки», четвертый сезон которого получил название «Новые Жуки». Зрители узнают, как сложилась судьба главных героев после полуторагодовой разлуки и получат ответы на неразрешенные вопросы. Поговорили с исполнителем главной роли Павлом Комаровым о любимых фильмах и сериалах, а также о том, кто повлиял на него как на артиста.
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4 декабря 2024 16:19
Анастасия Калашникова ответила на вопросы Киноафиши Анастасия Калашникова ответила на вопросы Киноафиши На ТНТ состоялась премьера второго сезона сериала «Праздники». Проект посвящен непростым отношениям внутри базовой ячейки общества.  
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19 ноября 2024 12:23
Простые, но зато такие мудрые: эти 12 цитат Стрелецкого из «Триггера» заменяют годы психоанализа Простые, но зато такие мудрые: эти 12 цитат Стрелецкого из «Триггера» заменяют годы психоанализа Герой лечит своих пациентов быстрыми и провокационными методами. 
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19 ноября 2024 08:32
Не хуже «Джентльменов удачи»: 8 незаслуженно забытых советских комедий Не хуже «Джентльменов удачи»: 8 незаслуженно забытых советских комедий Подборка пригодится на зимние каникулы, потому ее стоит сохранить.
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18 ноября 2024 16:27
Актер, который играет в режиссера: путь Бориса Дергачева Актер, который играет в режиссера: путь Бориса Дергачева На ТНТ стартовал второй сезон сериала «Праздники», поставленный Дергачевым.
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12 ноября 2024 13:36
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
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