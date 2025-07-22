Мирон Проворов рассказал о съемках в семейной комедии «Маленький шеф»26 июня в прокат выходит кулинарная комедия «Маленький шеф» с Романом Курцыным, Ольгой Лерман и Мироном Проворовым в главных ролях. Фильм рассказывает о захватывающем гастрономическом приключении мальчика и его родителей. В картине также снялись Роман Мадянов, Елена Валюшкина и Полина Бах.
Актриса Виктория Разумовская ответила на вопросы КиноафишиС 12 мая на телеканале ТНТ начнет выходить продолжение сериала «Казачок» — экшен-комедии студии SVERDЛOVSK, которая покорила зрителей своим оригинальным взглядом на путешествия во времени, русскую историю и современные технологии. Редакция Киноафиши взяла у Виктории Разумовской интервью, узнав о ее предпочтениях в кино.
Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши12 мая в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала производства компании Good Story Media «Бедные смеются, богатые плачут». Первый сезон этой мелодраматической истории стал настоящим хитом, и телезрители регулярно просили вернуть на экран любимых героев. В этом сезоне станет все серьезнее, драматичнее и глубже, а герой Миша столкнется с последствиями своих поступков и впервые задумывается о том, кем он хочет быть на самом деле. Редакция Киноафиши взяла у Михаила Сотникова интервью, узнав о его предпочтениях в кино.
Актер Владислав Тирон о любимых фильмах и сериалахТелеканал ТНТ продолжает показывать новый комедийный сериал «Про это самое» — смелую и добрую историю о молодом сексологе, который возвращается в родное село, чтобы разрушить многолетние табу и мифы «про это самое». Роль близкого друга главного героя исполнил Владислав Тирон. Мы узнали у актера, каким советским фильмом он восхищается каждый раз при просмотре и какой российский сериал можно показать всему миру.
Актриса Анастасия Талызина рассказала о любимых фильмах и сериалах3 апреля в широкий прокат выходит фильм «Батя 2. Дед» от телеканала ТНТ, Good Story Media и «Централ Партнершип». Это продолжение народного хита «Батя», вышедшего в 2021 году. По сюжету во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок.
«Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалыРоссийские сериалы стремительно набирают популярность, но готовы ли они к мировому признанию? Тимофей Зайцев честно рассказал, что думает о состоянии индустрии, почему считает, что нам еще есть над чем работать, и какой проект, на его взгляд, получился безупречным. А уже с 31 марта в 21:00 зрители телеканала ТНТ увидят его в новом сериале «Афоня», где он сыграл домового, столкнувшегося с неожиданными вызовами в современном мире.
Огонь и магнетизм: рейтинг самых страстных звезд от «КиноРепортера»Журнал «КиноРепортер» в своем мартовском номере опубликовал ежегодный рейтинг самых притягательных актеров, актрис и эффектных сцен. В него вошли самые привлекательные и чувственные звезды российского кино, эмоционально цепляющие зрителей современного проката. Традиционно эксперты журнала, помимо природной притягательности, отметили и актерскую игру, и глубину персонажей.
Гопник, чекист, поэт: самые интересные роли в карьере Юры БорисоваКомедийная драма «Анора» о романе сына русского олигарха и стриптизерши стала триумфом не только для режиссера Шона Бэйкера, который получил за эту работу «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, но и для Юры Борисова, исполнившего роль молчаливого гопника Игоря. Искренность и человечность его героя очаровали зрителей. Юра стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус». Помимо этого, актер получил номинации на BAFTA и премию Американской Гильдии киноактеров, и, не исключено, что также будет номинирован на «Оскар». Вспоминаем лучшие роли Юры Борисова и его путь к мировому признанию.
Звезда сериала «Жуки» Павел Комаров ответил на вопросы Киноафиши16 декабря в 20:00 на канале ТНТ стартует продолжение комедийного хита «Жуки», четвертый сезон которого получил название «Новые Жуки». Зрители узнают, как сложилась судьба главных героев после полуторагодовой разлуки и получат ответы на неразрешенные вопросы. Поговорили с исполнителем главной роли Павлом Комаровым о любимых фильмах и сериалах, а также о том, кто повлиял на него как на артиста.