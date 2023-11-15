Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бугимен. Начало легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина»

Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина»

15 ноября 2023 17:30
Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина»

Очередной спин-офф «Человека-паука» от Sony.

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер супергеройского блокбастера Marvel «Мадам «Паутина» с Дакотой Джонсон в главной роли. Эта картина является частью киновселенной, в которую также входят «Веном», «Морбиус» и пребывающий на стадии постпроизводства «Крэйвен-охотник».

В «Мадам «Паутине» Джонсон предстанет в образе ясновидящей Кассандры Вебб. В комиксах эта героиня фигурирует как пожилая женщина-инвалид, которая помогает Питеру Паркеру, однако в предстоящем фильме зрителей ждет знакомство с совершенной иной версией Кассандры. Это молодая женщина, которая является сотрудницей скорой помощи. Ее мать занималась исследованием экзотических пауков в джунглях, но это занятие стоило ей жизни.

Каким-то образом Кассандра обретает экстрасенсорные способности, благодаря которым ее посещают видения о плохих событиях, которые произойдут в ближайшем будущем. Это дает героине возможность менять реальность, спасая окружающих людей и себя. Противостоит ей загадочный злодей (Тахар Рахим), некогда работавший с ее матерью. Кроме того, Кассандра ощущает связь с несколькими девушками, которые тоже имеют какое-то отношение к ее паучьим суперспособностям.

Сняла фильм постановщица С. Дж. Кларксон, сценарий написали Мэтт Сазама, Берк Шарплесс и Керем Санга. В актерский состав вместе с Джонсон и Рахимом вошли Сидни Суини, Эмма Робертс, Изабела Мерсед, Адам Скотт, Заша Мэмет, Селеста О’Коннор, Майк Эппс и другие.

Премьера «Мадам «Паутины» намечена на 14 февраля 2024 года.

Фото: Sony Pictures
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина» Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина» Читать далее 15 ноября 2023
Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд» Знаменитый рыжий кот уплетает лазанью в трейлере мультфильма «Гарфилд» Читать далее 14 ноября 2023
Клоун Арт кладет подарки под елку в тизере «Ужасающего 3» Клоун Арт кладет подарки под елку в тизере «Ужасающего 3» Читать далее 14 ноября 2023
Престарелый кинорежиссер устраивает хайп в трейлере комедии «Великая магия» Престарелый кинорежиссер устраивает хайп в трейлере комедии «Великая магия» Читать далее 15 ноября 2023
Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом Читать далее 15 ноября 2023
Повзрослевшая дочь Александра Петрова мечтает о спортивном успехе в тизере фильма «Лед 3» Повзрослевшая дочь Александра Петрова мечтает о спортивном успехе в тизере фильма «Лед 3» Читать далее 14 ноября 2023
Сергей Марин расследует ряд загадочных убийств в трейлере исторического детектива «Цербер» Сергей Марин расследует ряд загадочных убийств в трейлере исторического детектива «Цербер» Читать далее 14 ноября 2023
Роман Михайлов показывает сыну мир подпольного покера в трейлере фильма «Поедем с тобой в Макао» Роман Михайлов показывает сыну мир подпольного покера в трейлере фильма «Поедем с тобой в Макао» Читать далее 15 ноября 2023
Жертва домашнего насилия учится жить без рук в трейлере сериала «Сама виновата?» Жертва домашнего насилия учится жить без рук в трейлере сериала «Сама виновата?» Читать далее 14 ноября 2023
Ромен Дюрис и его сын живут среди мутантов в трейлере фантастической драмы «Королевство зверей» Ромен Дюрис и его сын живут среди мутантов в трейлере фантастической драмы «Королевство зверей» Читать далее 15 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше