Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина»

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер супергеройского блокбастера Marvel «Мадам «Паутина» с Дакотой Джонсон в главной роли. Эта картина является частью киновселенной, в которую также входят «Веном», «Морбиус» и пребывающий на стадии постпроизводства «Крэйвен-охотник».

В «Мадам «Паутине» Джонсон предстанет в образе ясновидящей Кассандры Вебб. В комиксах эта героиня фигурирует как пожилая женщина-инвалид, которая помогает Питеру Паркеру, однако в предстоящем фильме зрителей ждет знакомство с совершенной иной версией Кассандры. Это молодая женщина, которая является сотрудницей скорой помощи. Ее мать занималась исследованием экзотических пауков в джунглях, но это занятие стоило ей жизни.

Каким-то образом Кассандра обретает экстрасенсорные способности, благодаря которым ее посещают видения о плохих событиях, которые произойдут в ближайшем будущем. Это дает героине возможность менять реальность, спасая окружающих людей и себя. Противостоит ей загадочный злодей (Тахар Рахим), некогда работавший с ее матерью. Кроме того, Кассандра ощущает связь с несколькими девушками, которые тоже имеют какое-то отношение к ее паучьим суперспособностям.

Сняла фильм постановщица С. Дж. Кларксон, сценарий написали Мэтт Сазама, Берк Шарплесс и Керем Санга. В актерский состав вместе с Джонсон и Рахимом вошли Сидни Суини, Эмма Робертс, Изабела Мерсед, Адам Скотт, Заша Мэмет, Селеста О’Коннор, Майк Эппс и другие.

Премьера «Мадам «Паутины» намечена на 14 февраля 2024 года.