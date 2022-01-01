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Тени забытых предков Тени забытых предков
Киноафиша Фильмы Тени забытых предков Тени забытых предков, 1964: актеры и роли
Тени забытых предков 1964 / СССР
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Тени забытых предков, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Параджанов Sergei Parajanov
В ролях
Иван Миколайчук Ivan Mykolaichuk Лариса Кадочникова Татьяна Бестаева Спартак Багашвили Николай Гринько Леонид Енгибаров Нина Алисова Александр Гай Неонила Гнеповская Райданов
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