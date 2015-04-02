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Париж, я люблю тебя Париж, я люблю тебя
Киноафиша Фильмы Париж, я люблю тебя Отзывы о фильме «Париж, я люблю тебя»
Paris, je t aime Париж, я люблю тебя 2006 / Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.1 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Париж, я люблю тебя»

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Maks 2 апреля 2015, 12:51
А за границей уже давно фильм идёт. Подруга ходила - сказала, что потрясающий фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MaryWood 2 апреля 2015, 12:51
Я жду этот фильм с огромным нетерпением!!!Фильм, в котором проявляется самая прекрасная и совершенная тема, тема ЛЮБВИ✊ ✊ ✊ Любовь, которая живёт в городе романтики и красоты - Париже...В этот фильм вложили свои души 20 режиссёров...Актёры смогли заставить фильм дышать любовью! А ещё в этом фильме играет мой самый любимый человек - Элайджа Вуд✊ !!!Я мечтаю посмотреть этот фильм, в котором кажется сплелась моя жизнь!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Diana 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий фильм...Такие фильмы необходимо показывать и снимать обязательно....Единственный фильм в этом году, который мне захотелось посмотреть еще раз и после которого не стерлись впечатления ни работой, ни личной жизнью.Фильм очень своеобразный...20 историй...и для каждого своя, затронет именно своего зрителя. И так здорово, что нет перевода...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lentochka 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня пойду смотреть!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Iriska-iriska 2 апреля 2015, 12:51
Замечательный фильм! Всё-таки, настоящее Кино - это великое искусство! Без сомнения это лучший из фильмов, которые показывали в кинотеатрах Санкт-Петербурга за последние несколько лет. 2 часа смысла и великолепной игры актёров!

Чем больше смотришь, тем больше нравится. Сама смотрела несколько раз, потрясающе живые чувства и ощущения показаны практически во всех историях. Браво!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mirella 2 апреля 2015, 12:51
Фильм чудесный, и мне неважно, пиар это или нет. Мне нравится! Ходила три раза. В Париже я никогда не была, и теперь мне захотелось!

Нашла песню из фильма. Кто хочет, пусть скачает. La meme histoire
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Hokum 2 апреля 2015, 12:51
Самый лучший фильм из тех что я смотрел!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mirella 2 апреля 2015, 12:51
Про Уайльда ("Пер-Лашез") - Уэс Крейвен ("Кошмар на улице вязов"), про вампиров ("квартал Мадлен")- Винченцо Натали.

Про метро ("Тюильри") - Этан и Джоэл Коэн.

Если не ошибаюсь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
А я прям влюбилась в Гаспара после "Парижа"! Он мне еще в Ганнибале понравился, а тут просто класс!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khatskevich1985 23 марта 2022, 12:16
Фильм не понравился......
23 марта 2022, 12:16 Ответить
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