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Париж, я люблю тебя
Отзывы о фильме «Париж, я люблю тебя»
Paris, je t aime
Париж, я люблю тебя
2006 / Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
Трейлер
7.1
Оцените
77
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
А за границей уже давно фильм идёт. Подруга ходила - сказала, что потрясающий фильм.
2 апреля 2015, 12:51
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MaryWood
2 апреля 2015, 12:51
Я жду этот фильм с огромным нетерпением!!!Фильм, в котором проявляется самая прекрасная и совершенная тема, тема ЛЮБВИ✊ ✊ ✊ Любовь, которая живёт в городе романтики и красоты - Париже...В этот фильм вложили свои души 20 режиссёров...Актёры смогли заставить фильм дышать любовью!
А ещё в этом фильме играет мой самый любимый человек - Элайджа Вуд✊ !!!Я мечтаю посмотреть этот фильм, в котором кажется сплелась моя жизнь!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Diana
2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий фильм...Такие фильмы необходимо показывать и снимать обязательно....Единственный фильм в этом году, который мне захотелось посмотреть еще раз и после которого не стерлись впечатления ни работой, ни личной жизнью.Фильм очень своеобразный...20 историй...и для каждого своя, затронет именно своего зрителя. И так здорово, что нет перевода...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Lentochka
2 апреля 2015, 12:51
Сегодня пойду смотреть!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Iriska-iriska
2 апреля 2015, 12:51
Замечательный фильм! Всё-таки, настоящее Кино - это великое искусство! Без сомнения это лучший из фильмов, которые показывали в кинотеатрах Санкт-Петербурга за последние несколько лет. 2 часа смысла и великолепной игры актёров!
Чем больше смотришь, тем больше нравится. Сама смотрела несколько раз, потрясающе живые чувства и ощущения показаны практически во всех историях. Браво!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Mirella
2 апреля 2015, 12:51
Фильм чудесный, и мне неважно, пиар это или нет. Мне нравится! Ходила три раза. В Париже я никогда не была, и теперь мне захотелось!
Нашла песню из фильма. Кто хочет, пусть скачает. La meme histoire
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Hokum
2 апреля 2015, 12:51
Самый лучший фильм из тех что я смотрел!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Mirella
2 апреля 2015, 12:51
Про Уайльда ("Пер-Лашез") - Уэс Крейвен ("Кошмар на улице вязов"), про вампиров ("квартал Мадлен")- Винченцо Натали.
Про метро ("Тюильри") - Этан и Джоэл Коэн.
Если не ошибаюсь.
2 апреля 2015, 12:51
0
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wildrose
2 апреля 2015, 12:51
А я прям влюбилась в Гаспара после "Парижа"! Он мне еще в Ганнибале понравился, а тут просто класс!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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khatskevich1985
23 марта 2022, 12:16
Фильм не понравился......
23 марта 2022, 12:16
0
0
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Чем больше смотришь, тем больше нравится. Сама смотрела несколько раз, потрясающе живые чувства и ощущения показаны практически во всех историях. Браво!
Нашла песню из фильма. Кто хочет, пусть скачает. La meme histoire
Про метро ("Тюильри") - Этан и Джоэл Коэн.
Если не ошибаюсь.
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