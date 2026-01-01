Меню
Награды и номинации фильма Гражданин Кейн

Награды и номинации фильма Гражданин Кейн 1941

Оскар 1942
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
