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Святой Отец
Святой Отец
, 2026
Holy Father
США / ужасы
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
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В ролях
Эрик Робертс
Father Isaac Wales
Dorothy Hadley Joly
Karen Davies
Austin Lampe
Angello
Brianna Taylor
Shopkeeper
Zuhair Ahmed
Reed
Jonathan E. Simmons
Lucas
Jennifer Noel
Emma Lawson
Alba Katiuska Mera
Detective Mendez
Alan Wenzel
Father Michael
Brenda Willis
Sarah Collins
Режиссер
Shravan Tiwari
Сценарист
Shravan Tiwari
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
1 августа 2026
Дата выхода
1 августа 2026
США
Производство
SRHP Films
Другие названия
Holy Father
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