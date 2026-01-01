Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Святой Отец
Киноафиша Фильмы Святой Отец

Святой Отец

, 2026
Holy Father
США / ужасы
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Святой Отец
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Эрик Робертс
Эрик Робертс
Father Isaac Wales
Dorothy Hadley Joly
Karen Davies
Austin Lampe
Angello
Brianna Taylor
Shopkeeper
Zuhair Ahmed
Reed
Jonathan E. Simmons
Lucas
Jennifer Noel
Emma Lawson
Alba Katiuska Mera
Detective Mendez
Alan Wenzel
Father Michael
Brenda Willis
Sarah Collins
Режиссер Shravan Tiwari
Сценарист Shravan Tiwari
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 1 августа 2026
Дата выхода
1 августа 2026 США
Производство SRHP Films
Другие названия
Holy Father

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Нужно ли стирать новое постельное бельё: многие хозяйки годами допускают эту ошибку
Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше