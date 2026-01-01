Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом

Кладу старые газеты в туалет на ночь – утром сижу и радуюсь: в уборной запах, будто в бутике (2 трюка времен СССР)

Мы даже в туалет всю жизнь ходили неправильно: один девайс в уборной облегчит вам жизнь

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