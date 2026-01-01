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На фоне ирано-иракской войны противники Ирана запускают хитроумную операцию, направленную на подрыв его ракетной мощи. В этой игре на опережение ливийские агенты, действуя заодно с противниками Тегерана, похищают важные компоненты для ракетных систем, преследуя цель лишить Иран возможности наносить удары. Однако иранская сторона не намерена оставаться в долгу: группа опытных экспертов и военных под командованием бесстрашного Шарифи получает приказ исправить ситуацию и любой ценой вернуть ракеты в строй.