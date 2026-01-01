Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Воин от бога
5.6
Киноафиша Фильмы Воин от бога
5.6

Воин от бога

, 2025
Khodaye Jang
Иран / драма / 18+
Постер фильма Воин от бога
5.6

О фильме

На фоне ирано-иракской войны противники Ирана запускают хитроумную операцию, направленную на подрыв его ракетной мощи. В этой игре на опережение ливийские агенты, действуя заодно с противниками Тегерана, похищают важные компоненты для ракетных систем, преследуя цель лишить Иран возможности наносить удары. Однако иранская сторона не намерена оставаться в долгу: группа опытных экспертов и военных под командованием бесстрашного Шарифи получает приказ исправить ситуацию и любой ценой вернуть ракеты в строй.

В ролях

Саед Сохейли
Ebrahim
Payam Ahmadinia
Надер Фаллах
Надер Фаллах
Amir Arab Ahmadi
Ali Delpisheh
Ali Dolatyari
Assistant Missile Technician
Arshida Dorostkar
Reza Faraji
Mehdi Farizeh
Parham Hadi
Режиссер Hossein Darabi
Композитор Masoud Sekhavat Doust
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2025

Где посмотреть фильм

ОККО
Другие названия
Khodaye Jang, God of War

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Воин от бога - смотреть в онлайн-кинотеатре

Воин от бога
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом
Кладу старые газеты в туалет на ночь – утром сижу и радуюсь: в уборной запах, будто в бутике (2 трюка времен СССР)
Мы даже в туалет всю жизнь ходили неправильно: один девайс в уборной облегчит вам жизнь
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой
«Вокзал для двоих» любят все — но вот дословно процитировать его сможет не каждый (тест)
Раз 10 смотрела «Интерстеллар», но только недавно узнала, что к его созданию приложили руку русские
«Игра престолов» встретила «Очень странные дела» в забытом фэнтези НВО: 23 серии – и ни единой проходной (еще и со звездами Marvel)
Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)
Месси опозорился в финале ЧМ-26, но все равно лучший в истории: один фильм Netflix это доказал раз и навсегда
Чуть не уснула во время финала ЧМ-2026: эти 3 свежих триллера оказались в 100 раз напряжённее — дыхание замирает. Учись, Месси!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше