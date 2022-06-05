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Постер фильма Кто их пригласил?
5.5
Кто их пригласил? - Трейлер
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5.5

Кто их пригласил?

, 2022
Who Invited Them
США / комедия, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Кто их пригласил?
5.5
Кто их пригласил? - Трейлер
Кто их пригласил?  Трейлер

О фильме

Семейная пара с маленьким сыном купила большой дом в престижном районе. Хотя Марго считает, что такое жилье для них слишком шикарно, Адам всё же устраивает вечеринку, чтобы похвастаться перед коллегами и начальством. Когда гости уже разошлись, хозяева внезапно обнаруживают в доме незнакомую пару. Рассыпаясь в извинениях и комплиментах, те представляются состоятельными соседями, которые пришли поругаться из-за парковки, но передумали портить мероприятие. Ребёнок ночует у друзей, поэтому Адам с Марго решают продолжить вечер в компании новых знакомых.

В ролях

Райан Хансен
Райан Хансен
Adam
Melissa Tang
Margo
Timothy Granaderos
Tom
Перри Мэттфелд
Перри Мэттфелд
Sasha
Типпер Ньютон
Типпер Ньютон
Teeny
Бэрри Ротбарт
Frank
Джуди Кейн
Barbara
Аллан МакЛеод
Аллан МакЛеод
Клаудия Чой
Кристофер Чен
Tom Dacey Carr
Kalo Moss
Dylan
Режиссер Duncan Birmingham
Сценарист Duncan Birmingham
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 5 июня 2022

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Shudder
Другие названия
Who Invited Them, Kto ich zaprosił, Who Invited Them: Lass sie nicht rein, Кто их пригласил?, 不速之客, 恶邻居, Who Invited Them - Lass sie nicht rein

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Кто их пригласил? - Трейлер
Кто их пригласил? Трейлер
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Отзывы о фильме

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