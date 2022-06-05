Семейная пара с маленьким сыном купила большой дом в престижном районе. Хотя Марго считает, что такое жилье для них слишком шикарно, Адам всё же устраивает вечеринку, чтобы похвастаться перед коллегами и начальством. Когда гости уже разошлись, хозяева внезапно обнаруживают в доме незнакомую пару. Рассыпаясь в извинениях и комплиментах, те представляются состоятельными соседями, которые пришли поругаться из-за парковки, но передумали портить мероприятие. Ребёнок ночует у друзей, поэтому Адам с Марго решают продолжить вечер в компании новых знакомых.