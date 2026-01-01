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Карт бланш
Карт бланш
, 2027
Carta blanca
Испания / боевик, драма, триллер
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Фран Беренджер
Иван Пеллисер
Juan Faura
Виктор Клавье
Antonio Bermejo
Джоэль Боскед
Альмагро Сан Мигель
Mon Ceballos
José Millán-Astray
Manuel Pico
Francisco Franco
Roberto Sebazco
Andrés Picazo
Сценарист
Дэниэл Корпас
,
Lorenzo Silva
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2027
Производство
Bruja del Sur Films, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Junta de Andalucía
Другие названия
Carta blanca
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