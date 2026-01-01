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Карт бланш

, 2027
Carta blanca
Испания / боевик, драма, триллер

В ролях

Фран Беренджер
Иван Пеллисер
Juan Faura
Виктор Клавье
Antonio Bermejo
Джоэль Боскед
Альмагро Сан Мигель
Mon Ceballos
José Millán-Astray
Manuel Pico
Francisco Franco
Roberto Sebazco
Andrés Picazo
Сценарист Дэниэл Корпас, Lorenzo Silva
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2027
Производство Bruja del Sur Films, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Junta de Andalucía
Другие названия
Carta blanca

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