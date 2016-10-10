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Постер фильма Добыча
5.3
Добыча - Трейлер
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5.3

Добыча

, 2016
Prooi
Нидерланды / комедия, ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Добыча
5.3
Добыча - Трейлер
Добыча  Трейлер

В ролях

Джулиан Лооман
Dave
Марк Фрост
Jack
Риенус Крул
Brinkers
Виктор Лев
Hobbyjager
Барт Клевер
Мамун Эльюнусси
Маттейн Хартеминк
Ongelukkige Golfer
Rutger de Bekker
Irritante Golfer
Кес Бот
Caitlin Rose Williams
Jessica Zeylmaker
Эбби Хус
Режиссер Дик Маас
Сценарист Дик Маас
Композитор Дик Маас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 3 августа 2018
Премьера в мире 10 октября 2016
Дата выхода
19 октября 2016 Бельгия 16
13 октября 2016 Нидерланды
6 сентября 2017 Португалия
28 апреля 2017 США

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет €3 530 000
Сборы в мире $6 820 723
Производство Shooting Star Filmcompany BV, Parachute Pictures
Другие названия
Prooi, Prey, Prédateur, A préda, Fera Assassina, Krvežíznivý strach ve městě, Krwiożerczy postrach miasta, Presa, Prey - Beutejagd, Prey - La preda, Uncaged, Добыча, 狂暴猛獅

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Добыча - Трейлер
Добыча Трейлер
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