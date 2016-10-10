Детали фильма
Страна
Нидерланды
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
3 августа 2018
Премьера в мире
10 октября 2016
Дата выхода
|19 октября 2016
|Бельгия
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|16
|13 октября 2016
|Нидерланды
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|6 сентября 2017
|Португалия
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|28 апреля 2017
|США
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Где посмотреть фильм
ОККО
Бюджет
€3 530 000
Сборы в мире
$6 820 723
Производство
Shooting Star Filmcompany BV, Parachute Pictures
Другие названия
Prooi, Prey, Prédateur, A préda, Fera Assassina, Krvežíznivý strach ve městě, Krwiożerczy postrach miasta, Presa, Prey - Beutejagd, Prey - La preda, Uncaged, Добыча, 狂暴猛獅