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Гости

, 2026
The Guests
США / драма
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В ролях

Abigail Baldwin
Kristin
London Sharper
Kyrie
Ernest Gass
Norman
Shika Simmons
Brittney
Jovon X. Roberts
Officer Waters
Mekalya Silvera
Julia
Za’Niya Green
Brittney’s Daughter
Сценарист Christopher Coolie Thomas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 30 июня 2026
Премьера в мире 30 июня 2026
Производство MUVIfilms
Другие названия
The Guests

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