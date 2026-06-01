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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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7.6
Мёртвое место
, 2026
The Dead Place
США / ужасы
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
7.6
Пойду
0
Не пойду
0
Мёртвое место
Трейлер
Трейлер
В ролях
Дэвид Ховард Торнтон
The New Kid
Билл Оберст мл.
The Entity
Сьюзи Блок
Ruth Stecker
Элиот
Dr. Brynne
Джош Стоун
Ghost #1
Angel Nichole Bradford
Carla Gregory
Kelsey Livengood
Miss Briar
Andrew Laabs
Ghost #4
Andrew Laabs
Ghost #4
Lexi Graves
Katharine Linderbrook
Beatrice Boepple
Grandma Mandy
Idris Veliu
Isaac Stecker
Режиссер
Michael Pickle
Сценарист
Michael Pickle
Композитор
Will Love
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
1 июня 2026
Премьера в мире
1 июня 2026
Производство
Horror Show Pictures
Другие названия
The Dead Place
Еще
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
12
голосов
7.1
IMDb
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