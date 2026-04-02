В День святого Валентина двухэтажный автобус взрывается, устраивая огненный взрыв, в результате которого погибают многие, а останки обгорают. Улики указывают на преднамеренный акт двух пассажиров, Фая и Айка, пары из неблагополучных семей, живущих на обочине общества. В ходе расследования, проводимого отставным экспертом-криминалистом Лунг Сиром, раскрывается их трагическая история насилия и отчаяния, кульминацией которой стало их решение покончить жизнь самоубийством в знак протеста против несправедливого мира, оставив после себя пронзительное послание: «В прекрасный день мы заканчиваем наши некрасивые жизни».
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