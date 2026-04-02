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Постер фильма Мы – ничто
7.1
Мы – ничто - С субтитрами официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Мы – ничто
7.1

Мы – ничто

, 2026
Ngo mun bat si sam mo
Гонконг / криминал, драма
Трейлеры
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Постер фильма Мы – ничто
7.1
Пойду 0
Не пойду 0
Мы – ничто - С субтитрами официальный трейлер
Мы – ничто  С субтитрами официальный трейлер

О фильме

В День святого Валентина двухэтажный автобус взрывается, устраивая огненный взрыв, в результате которого погибают многие, а останки обгорают. Улики указывают на преднамеренный акт двух пассажиров, Фая и Айка, пары из неблагополучных семей, живущих на обочине общества. В ходе расследования, проводимого отставным экспертом-криминалистом Лунг Сиром, раскрывается их трагическая история насилия и отчаяния, кульминацией которой стало их решение покончить жизнь самоубийством в знак протеста против несправедливого мира, оставив после себя пронзительное послание: «В прекрасный день мы заканчиваем наши некрасивые жизни».

В ролях

Патрик Там
Ho-Lung Leung
Anson Chan
Ike
Pak-Him Chu
Rachel Leung
Ike's sister
Serene Lim
Бейби Бо
Ike's mother
Jane Wong
Singh Hartihan Bitto
You-Nam Wong
Ben Yuen
Stephanie Che
Кен Ло
Режиссер Херман Яу
Сценарист Херман Яу
Композитор Jan-Hung Mak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
29 мая 2026 Великобритания
3 апреля 2026 Гонконг III
19 июня 2026 Канада 14A
Сборы в мире $1 533 899
Производство Golden Scene, The Plan Company
Другие названия
We're Nothing at All, 我們不是什麼

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мы – ничто - С субтитрами официальный трейлер
Мы – ничто С субтитрами официальный трейлер
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Отзывы о фильме

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