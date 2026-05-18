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Постер фильма Хорошенькие девушки, станьте в ряд
6.1
Хорошенькие девушки, станьте в ряд - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Хорошенькие девушки, станьте в ряд
6.1

Хорошенькие девушки, станьте в ряд

, 1971
Pretty Maids All in a Row
США / комедия, криминал, детектив / 18+
Трейлеры
Постер фильма Хорошенькие девушки, станьте в ряд
6.1
Хорошенькие девушки, станьте в ряд - Официальный трейлер
Хорошенькие девушки, станьте в ряд  Официальный трейлер

О фильме

Строгий юноша Леон едет на мотороллере в школу и раздевает глазами девушек, будто нарочно дразнящих своими формами и открытыми нарядами. В школе, где его окружают сплошь старшеклассницы, парню становится только хуже. Пытаясь унять одолевающую эрекцию, Леон идет в мужской туалет, где обнаруживает в соседней кабинке труп убитой чирлидерши. Справиться с этим расследованием будет тяжело, ведь местный полисмен и директор школы на идиотов, а более-менее здравомыслящими людьми выглядят лишь следователь и тренер футбольной команды, ведающий психологическими занятиями и поощряющий романы с ученицами.

В ролях

Рок Хадсон
Tiger
Энджи Дикинсон
Miss Smith
Телли Савалас
Surcher
Джон Дэвид Карсон
Ponce
Родди МакДауэлл
Proffer
Кинен Уинн
Poldaski
Джеймс Духан
Follo
William Campbell
Grady
Сьюзан Толски
Miss Craymire
Эйми Экклс
Джой Банг
Philip Brown
Режиссер Роже Вадим
Сценарист Gene Roddenberry, Francis Pollini
Композитор Лало Шифрин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1971
Премьера в мире 26 февраля 1971
Дата выхода
28 апреля 1971 США R
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Pretty Maids All in a Row, Querido profesor, Sex-Lehrer-Report, Als madeliefjes in de wei, Si tu crois fillette, ...E dopo le uccido, Eine nach der Anderen, Fecioare dragute aliniate toate, Fire frække numser fik et gok, Garotas Lindas aos Montes, Hezké holky, jedna jako druhá, Ładne dziewczyny ustawiają się w szeregu, Lányok, csak szép sorjában!, Lekre jenter på rekke og rad, Mutluluk okulu, Omorfa koritsia sti grammi, Si tu crois... fillette, Ta mej igen... 'Taiger', Tigar jede lepotice, Tipu, tipu, tuleppas!, Όμορφα κορίτσια στη γραμμή, Хорошенькие девушки, станьте в ряд, 課外教授

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Хорошенькие девушки, станьте в ряд - Официальный трейлер
Хорошенькие девушки, станьте в ряд Официальный трейлер
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