Строгий юноша Леон едет на мотороллере в школу и раздевает глазами девушек, будто нарочно дразнящих своими формами и открытыми нарядами. В школе, где его окружают сплошь старшеклассницы, парню становится только хуже. Пытаясь унять одолевающую эрекцию, Леон идет в мужской туалет, где обнаруживает в соседней кабинке труп убитой чирлидерши. Справиться с этим расследованием будет тяжело, ведь местный полисмен и директор школы на идиотов, а более-менее здравомыслящими людьми выглядят лишь следователь и тренер футбольной команды, ведающий психологическими занятиями и поощряющий романы с ученицами.
|28 апреля 1971
|США
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