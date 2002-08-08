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5.1
Будешь со мной дружить? - Трейлер
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5.1

Будешь со мной дружить?

, 2002
Mujhse Dosti Karoge!
Индия / комедия, драма, семейный / 18+
Трейлеры
5.1
Будешь со мной дружить? - Трейлер
Будешь со мной дружить?  Трейлер

О фильме

Радж, Пуджа и Тина лучшие друзья с детства. Но беззаботное детство заканчивается и во взрослой жизни им приходится расстаться. Радж уезжает на учебу за границу, но от туда он регулярно пишет письма Тине, которая ему очень нравится. Но Тина не спешит отвечать на нежные письма Раджа, ей просто лень и за нее переписку ведет Пуджа. С тех пор проходит более десяти лет. Все это время Радж переписывался с Пуджей, даже не подозревая, что это именно она ему пишет такие хорошие письма. И вот как только Радж приезжает обратно в город, Пуджа пугается, что он рассердится, что именно она писала ему, а не Тина. Пуджа уговаривает подругу скрыть правду.

В ролях

Ритик Рошан
Ритик Рошан
Raj Khanna
Рани Мукхерджи
Рани Мукхерджи
Pooja Sahani
Карина Капур
Карина Капур
Tina Kapoor
Сатиш Шах
Mr. Sahani
Химани Шивпури
Mrs. Sahani
Киран Кумар
Mr. Khanna
Смита Джайкар
Mrs. Khanna
Сачин Кхедекар
Mr. Kapoor
Парикшит Сахни
Maya Alagh
Mrs. Verma
Namuna Nembang
Баркха Сингх
Режиссер Кунал Кохли
Сценарист Адитья Чопра, Кунал Кохли
Композитор Babloo Chakravorty, Rahul Sharma
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 8 августа 2002
Дата выхода
9 августа 2002 Индия U
8 августа 2002 США
Бюджет 170 000 000 INR
Сборы в мире $932 648
Производство Yash Raj Films
Другие названия
Mujhse Dosti Karoge!, Beste Freunde küsst man nicht!, Czy chcesz być moim przyjacielem?, Vogliamo essere amici?, บาปรักสามชีวิต, Будешь со мной дружить?

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Будешь со мной дружить? - Трейлер
Будешь со мной дружить? Трейлер
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