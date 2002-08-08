Радж, Пуджа и Тина лучшие друзья с детства. Но беззаботное детство заканчивается и во взрослой жизни им приходится расстаться. Радж уезжает на учебу за границу, но от туда он регулярно пишет письма Тине, которая ему очень нравится. Но Тина не спешит отвечать на нежные письма Раджа, ей просто лень и за нее переписку ведет Пуджа. С тех пор проходит более десяти лет. Все это время Радж переписывался с Пуджей, даже не подозревая, что это именно она ему пишет такие хорошие письма. И вот как только Радж приезжает обратно в город, Пуджа пугается, что он рассердится, что именно она писала ему, а не Тина. Пуджа уговаривает подругу скрыть правду.