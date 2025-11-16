Илон Маск представляет: эксперимент Tesla

, 2025
Elon Musk Unveiled: The Tesla Experiment
Германия / документальный / 18+
2014 год. Технологический миллиардер Илон Маск представляет свои планы по созданию беспилотного автомобиля перед восторженной публикой. Потребители не знают, что функция «автопилота» Tesla далека от готовности к эксплуатации на дорогах, и новых владельцев используют для улучшения программного обеспечения, предоставляя свои данные. Смертельная авария во Флориде запускает затяжной судебный процесс с целью привлечения Tesla к ответственности. И это не единственный инцидент. Шокирующие кадры с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения показывают безжалостность автомобилей Tesla, внезапно резко тормозящих или ускоряющихся, и последующие аварии. Затем сотрудник сливает тысячи документов, содержащих жалобы пользователей.

Илон Маск
Дональд Трамп
John Bernal
Lukasz Krupski
Esben Pedersen
Режиссер Andreas Pichler
Сценарист Andreas Pichler, Кристиан Бетс, Anne von Petersdorff
Композитор Henning Fuchs
Страна Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 ноября 2025
12 марта 2026 Германия
10 мая 2026 Чехия
Производство Beetz Brothers Film Production, Hessischer Rundfunk (HR), Südwestrundfunk (SWR)
Elon Musk Unveiled: The Tesla Experiment, Elon a pokusní králíci, Elon Musk al descubierto, Elon Musk Uncovered: Das Tesla- Experiment, Elon Musk Unveiled - The Tesla Experiment, Tesla Files

6.8
6.8 IMDb
Лучшие фильмы 2025 года 

