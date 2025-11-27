Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Вверх по волшебному дереву» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Страстные женщины
6.4
Страстные женщины - szenvedélyes nők (12e) - #1 előzetes // új magyar romantikus vígjáték a futni mentem alkotóitól
Киноафиша Фильмы Страстные женщины
6.4

Страстные женщины

, 2025
Szenvedélyes nök
Венгрия / комедия / 18+
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Страстные женщины
6.4
Пойду 0
Не пойду 0
Страстные женщины - szenvedélyes nők (12e) - #1 előzetes // új magyar romantikus vígjáték a futni mentem alkotóitól
Страстные женщины  szenvedélyes nők (12e) - #1 előzetes // új magyar romantikus vígjáték a futni mentem alkotóitól

О фильме

Лилла, сорокалетняя семейный психотерапевт, преданная своей семье, оказывается в шоке, когда муж внезапно бросает ее ради более молодой мастерицы маникюра. Переживая душевную боль, Лилла под давлением своей своенравной дочери Жофи и строгой матери Вильмы пытается выйти из депрессии и снова начать встречаться с мужчинами. В попытке поднять ей настроение Вильма знакомит Лиллу с очаровательным журналистом, но события принимают неожиданный оборот, когда Жофи находит для своей матери потенциального жениха.

В ролях

Юли Башти
Моника Бальшаи
Тамаш Лендел
Питер Шерер
Sára Gellért
Мате Месарош
Режиссер Габор Херенди
Сценарист Иржи Вейделек, Река Дивиньи
Композитор Róbert Hrutka
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Венгрия
Сборы в мире $1 909 201
Производство Vertigo Média Kft.
Другие названия
Szenvedélyes nök, Passionate Women, Szenvedélyes nők, Vášnivé ženy

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Страстные женщины - szenvedélyes nők (12e) - #1 előzetes // új magyar romantikus vígjáték a futni mentem alkotóitól
Страстные женщины Szenvedélyes nők (12e) - #1 előzetes // új magyar romantikus vígjáték a futni mentem alkotóitól
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Литвяк
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Ждун 2
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Грузовички
Грузовички
2026, Россия, анимация
Семь вёрст до рассвета
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Полутон
Полутон
2025, Канада / США, ужасы, фантастика, триллер
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Грация
Грация
2025, Италия, драма
Бой со зверем
Бой со зверем
2026, США / Австралия, боевик, драма, спорт
Это знают только те, кто в СССР ездил на своих «Жигулях»: зачем на ручке КПП была розочка
Распустит «паруса»: что делать, если не цветет спатифиллум — теперь только так поступаю
Зачем в каждой «Копейке» и «Шестерке» была деревянная накидка на сиденье: те, кто таксовал на «Жигулях», точно знают
Мир, труд, май – ня, кавай: 3 коротких аниме, идеальных для просмотра залпом на длинных выходных
Нашел идеальную замену «Ходячим мертвецам» на 6 серий: звезда «Викингов» спасает семью, 99% людей вымерло
В «Эль Камино» так и не показали, что стало с Тощим Питом после «Во все тяжкие»: начал бомжевать и сгнил заживо
После этого мини-сериала с Устюговым забыл Шилова, как страшный сон: 4 серии круче всех последних сезонов «Ментовских войн»
Советский мультфильм о пиратах довел афроамериканцев до белого каления: «Тумбу-юмбу» не простили
Вы смотрели «Извне» неправильно: это не город с монстрами, а книга о греческих богах — в ужастике было 11 доказательств
Фанаты дорам точно не оценят: свежую корейскую драму официально запретили в России без объяснения причин
Эти два военных фильма можно посмотреть вместе с детьми: у №2 рейтинг 8,2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше