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, 2026
Steal This Story, Please!
США / документальный
Трейлеры
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О фильме

Независимая журналистка-расследовательница Эми Гудман, проживающая в Нью-Йорке, десятилетиями освещает события в горячих точках по всему миру: от Восточного Тимора до Марокко, Нигерии и Газы, а также события 11 сентября и войны в Ираке. Гудман и небольшая группа коллег ведут ежедневную новостную программу «Демократия сейчас!», которая выходит в эфир с 1996 года без государственного финансирования, благодаря пожертвованиям доноров, фондов и потребителей новостей.

В ролях

Эми Гудман
Self
Juan Gonzalez
Self
David Isay
Self
Sharif Abdel Kouddous
Self
Джереми Скейхилл
Self
Nermeen Shaikh
Self
Mumia Abu-Jamal
Self
Sonia Bock
Self
Джордж Буш
Self
Билл Клинтон
Self
Кэти Курик
Кэти Курик
Self
Bob Dole
Self
Режиссер Карл Дил, Тиа Лессин
Композитор Зои Китинг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 июня 2025
Дата выхода
10 апреля 2026 США NR
Сборы в мире $727 391
Производство Doc Society, Elsewhere Films, Xceptional Communications
Другие названия
Steal This Story, Please!

Рейтинг фильма

8.5
Оцените 14 голосов
8.4 IMDb
Обновлено 7 августа 2026

Трейлеры фильма

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Отзывы о фильме

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Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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