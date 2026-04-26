Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Шоковый коридор
7.3
Шоковый коридор - Трейлер
Киноафиша Фильмы Шоковый коридор
7.3

Шоковый коридор

, 1963
Shock Corridor
США / драма, детектив, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Шоковый коридор
7.3
Шоковый коридор - Трейлер
Шоковый коридор  Трейлер

О фильме

Джон Барретт нашел идеальную историю, которая, возможно, принесет ему Пулитцеровскую премию. В стенах психиатрической больницы произошло убийство, но все свидетели — невменяемы. Джон согласен выдать себя за безумца и узнать правду. Кэти, жена Джона, против. Она уверена, что среди психов невозможно сохранить рассудок.

В ролях

Констанс Тауэрс
Cathy
Джин Эванс
Boden
Джеймс Бест
Stuart
Хари Родс
Trent
Paul Dubov
Dr. J.L. Menkin
John Matthews
Dr. L.G. Cristo
Филип Ан
Фрэнк Герстл
Чак Хикс
Wally Campo
Larry Tucker
Pagliacci
John Barton
Режиссер Сэмюэл Фуллер
Сценарист Сэмюэл Фуллер
Композитор Пол Данлэп
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1963
Премьера в мире 11 сентября 1963
Дата выхода
11 апреля 1967 Дания
19 июня 1964 Италия
1 октября 1964 Мексика
20 мая 1970 Нидерланды
14 июня 1965 Норвегия
25 сентября 1963 США
21 февраля 1975 Финляндия
15 сентября 1965 Франция
28 сентября 1965 Япония
Производство F & F Productions
Другие названия
Shock Corridor, Chockkorridoren, Chok korridor, Coridor de şoc, Corredor sin retorno, Delirio de pasiones, Il corridoio della paura, O Corredor do Silêncio, Paixões que Alucinam, Reportagem de choque, Schock-Korridor, Shock Shûdan, Shokkikäytävä, Sjokk-korridoren, Straightjacket, The Long Corridor, Шок коридор, Шоков коридор, Шоковый коридор, ショック集団, El corredor sin retorno

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 26 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Шоковый коридор - Трейлер
Шоковый коридор Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Ограбить Лондон
Ограбить Лондон
2025, Великобритания, боевик, криминал, драма
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь при 100% батареи: запомните раз и на всю жизнь (многие ошибаются)
Мариную огурцы «По-баварски» — вкуснее магазинных в 100 раз: прозрачный рассол, минимум уксуса и звонкий хруст зимой
1 ст. в стиралку — и одежда благоухает свежестью: старая прачка раскрыла секрет, что добавить в барабан вместе с порошком
«Тед Лассо» вернулся 3 года спустя — и наступил на старые грабли: 4 сезон повторяет худшие ошибки сериала
«Свободу Юрию Деточкину!» — свободу-то дадим, а вот 6 баллов за тест по «Берегись автомобиля» придется заслужить
«От улыбки хмурый день светлей», прямо как от нашего теста: угадайте 6 мультфильмов СССР по строчкам из песен
Три ребенка, блохастый пес и тест впридачу: ответьте на 6 вопросов и узнайте, как хорошо вы помните фильм «Мужики!..»
«Обнимают теплым одеялком»: 3 фильма и 1 сериал, которые психолог советует смотреть после расставания — сразу станет легче
«Включила одну серию и пропала до утра»: 7 триллеров Netflix, которые затягивают с первых минут
«Гремучая смесь» и «Один из нас»: 2 новых боевика НТВ, которые могут стать следующими хитами канала после «Первого отдела» и «Невского»
Netflix сняли польский «Великолепный век»: представьте себе комедию о шляхтичах и крепостных в духе «Офиса»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше