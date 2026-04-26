Джон Барретт нашел идеальную историю, которая, возможно, принесет ему Пулитцеровскую премию. В стенах психиатрической больницы произошло убийство, но все свидетели — невменяемы. Джон согласен выдать себя за безумца и узнать правду. Кэти, жена Джона, против. Она уверена, что среди психов невозможно сохранить рассудок.
|11 апреля 1967
|Дания
|19 июня 1964
|Италия
|1 октября 1964
|Мексика
|20 мая 1970
|Нидерланды
|14 июня 1965
|Норвегия
|25 сентября 1963
|США
|21 февраля 1975
|Финляндия
|15 сентября 1965
|Франция
|28 сентября 1965
|Япония