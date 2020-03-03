7.9
25 годовщина Риверденс - riverdance 25th anniversary show cinema trailer
25 годовщина Риверденс

, 2020
Riverdance 25th Anniversary Show
Ирландия / мюзикл / 18+
О фильме

Мощная и захватывающая новая интерпретация шоу, прославившегося во всем мире благодаря музыке, удостоенной премии «Грэмми», а также захватывающей энергии и страсти ирландских и международных танцев.

В ролях

Эми-Мэй Долан
Бобби Ходжес
Брэндон Асазава
Эллен Боннер
Белль Брентон
Kieran Bryant
Режиссер Chris Hunt
Композитор Билл Уилэн
Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 3 марта 2020
Дата выхода
3 марта 2020 Великобритания
22 апреля 2020 Ирландия
15 марта 2020 США
21 июля 2020 Чехия
Сборы в мире $1 034 004
Производство Stagescreen Ltd., Abhann Productions, Tyrone Productions
Другие названия
Riverdance 25th Anniversary Show, Riverdance 25-årsjubileum, Riverdance Die 25 Jahre Jubiläumsshow

Рейтинг фильма

7.9
7.9 IMDb

Кур в деревнях почти не осталось — дорого и хлопотно: теперь в ходу куда более «продуктивная» птица
Почему люди массово клеят в мае пузырьковую дешевую плёнку на окна: сначала смеялся, потом сделал так же — эффект потрясающий
Грязь сойдёт пластами: зажмите 2 кнопки — и стиралка заработает как новенькая (чудо-функция, о котором молчат продавцы техники)
Вместо «Фоллаута»: вышел новый кровавый боевик про ядерные пустоши, и зрители уже признаются — «первая серия потрясла»
Ромео и Джульетта по-турецки: если вы любите истории о запретной любви, то эти 4 сериала обязательны
Эту деталь не замечали годами: по 6 цифрам зрители вычислили настоящий «адрес» Маши и Медведя — это реальное село в России
Без Борисова печаль: фильм о ChatGPT зайдет только любителям «Социальной сети» - и близко не вторая «Анора»
«Нелепый, ничего не умеющий "маменькин сынок"»: в «Первом отделе» этот персонаж раздражает сильнее всех (а Брагин и Шибанов — душки)
Гэндальф так и не пережил битву с Балрогом: Толкин всё объяснил подробно
Крутили по ТВ каждый год, а теперь забыли: в каждом кадре этого 3-серийного детектива читаются отголоски «Места встречи»
«Лучший в истории сериала»: 4 сезон «Извне» получил 100% на RT и удивил даже критиков — сюжет, график выхода и эмоции
