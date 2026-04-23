«Грузовички»
Alphabet Lane - alphabet lane trailer | in cinemas 23 april 2026 | film and culture. not content.
Киноафиша Фильмы Alphabet Lane
Alphabet Lane

, 2025
Alphabet Lane
комедия, драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
О фильме

Этот мрачно-юмористический триллер рассказывает об Анне (Тильда Кобэм-Херви) и Джеке (Николас Дентон), молодой паре, недавно переехавшей за город. Понимая, что реальность их новой жизни не оправдывает ожиданий, они в шутку придумывают воображаемых соседей, чтобы справиться с растущим одиночеством. Когда начинают приходить письма от новых друзей, то, что начиналось как шутка, вскоре начинает влиять на все их отношения.

В ролях

Тильда Кобэм-Херви
Николас Дентон
Генри Никсон
Алан Дьюкс
Lily Stewart
Helana Sawires
Режиссер Джеймс Личвилд
Сценарист Джеймс Личвилд
Композитор Марк Брэдшоу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 23 апреля 2026
Дата выхода
23 апреля 2026 Австралия
Производство Joe Films
Другие названия
Alphabet Lane

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
