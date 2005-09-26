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Постер фильма Ata Whenua - Shadowland
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Ata Whenua - Shadowland

, 2005
Ata Whenua - Shadowland
Новая Зеландия / документальный / 18+
Постер фильма Ata Whenua - Shadowland

В ролях

Tipene O'Regan
Режиссер Dave Comer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Новая Зеландия
Продолжительность 32 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 26 сентября 2005
Дата выхода
26 сентября 2005 Новая Зеландия
Другие названия
Ata Whenua Fiordland on Film, Fiordland on Film

Рейтинг фильма

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Обновлено 16 апреля 2026

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