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Ata Whenua - Shadowland
Ata Whenua - Shadowland
, 2005
Ata Whenua - Shadowland
Новая Зеландия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Tipene O'Regan
Режиссер
Dave Comer
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Новая Зеландия
Продолжительность
32 минуты
Год выпуска
2005
Премьера в мире
26 сентября 2005
Дата выхода
26 сентября 2005
Новая Зеландия
Другие названия
Ata Whenua Fiordland on Film, Fiordland on Film
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Обновлено 16 апреля 2026
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