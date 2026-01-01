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Эмиль Эсеналиев
Emil Esenaliev
Киноафиша
Персоны
Эмиль Эсеналиев
Эмиль Эсеналиев
Emil Esenaliev
Дата рождения
28 апреля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Бишкек, Кыргызстан
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.4
Рай под ногами матерей
(2024)
8.3
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
(2025)
Билеты
7.0
Нелегал. Через Мексику
(2026)
Фильмография Эмиль Эсеналиев
7
Нелегал. Через Мексику
Нелегал. Через Мексику
драма
2026, Кыргызстан
Смотреть трейлер
Сүйүнчү
Сүйүнчү
комедия, драма
2025, Кыргызстан
8.3
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Смотреть трейлер
Билеты
8.4
Рай под ногами матерей
Бейиш-эненин таманында
драма
2024, Кыргызстан
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Талаш
Талаш
комедия
2023, Кыргызстан
Буюрса
комедия
2022, Кыргызстан
Супер кудалар 3
комедия
2021, Казахстан
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Новости о Эмиль Эсеналиев
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