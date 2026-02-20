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Scarlet Heart Thailand
Scarlet Heart Thailand
, 2026
Scarlet Heart Thailand
Таиланд / драма, исторический, мелодрама
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Tontawan Tantivejakul
Princess Laila
Метавин Опас-иамкаджорн
Chao Mueang Fah
Nanon Korapat Kirdpan
Prince Saen Thep
Tay Tawan Vihokratana
Prince Intharach
Fourth Nattawat Jirochtikul
Prince Chom Han
Phuwin Tangsakyuen
Prince Fah Ham
Perth Tanapon Sukumpantanasan
Prince Kong Thai
Force Jiratchapong Srisang
Prince Pha Wiang
Milk Pansa Vosbein
Ciize Rutricha Phapakithi
Prim Chanikarn Tangkabodee
Apasiri Nitibhon
Режиссер
Kanittha Kwanyu
Сценарист
Hua Tong
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Таиланд
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2026
Производство
The One Enterprise, GMMTV, Nar-ra-tor
Другие названия
Scarlet Heart Thailand
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Обновлено 20 февраля 2026
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