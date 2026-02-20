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Киноафиша Фильмы Scarlet Heart Thailand

Scarlet Heart Thailand

, 2026
Scarlet Heart Thailand
Таиланд / драма, исторический, мелодрама

В ролях

Tontawan Tantivejakul
Princess Laila
Метавин Опас-иамкаджорн
Chao Mueang Fah
Nanon Korapat Kirdpan
Prince Saen Thep
Tay Tawan Vihokratana
Prince Intharach
Fourth Nattawat Jirochtikul
Prince Chom Han
Phuwin Tangsakyuen
Prince Fah Ham
Perth Tanapon Sukumpantanasan
Prince Kong Thai
Force Jiratchapong Srisang
Prince Pha Wiang
Milk Pansa Vosbein
Ciize Rutricha Phapakithi
Prim Chanikarn Tangkabodee
Apasiri Nitibhon
Режиссер Kanittha Kwanyu
Сценарист Hua Tong
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2026
Производство The One Enterprise, GMMTV, Nar-ra-tor
Другие названия
Scarlet Heart Thailand

Рейтинг фильма

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Обновлено 20 февраля 2026

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