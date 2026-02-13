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Киноафиша Фильмы Матрёшка. Сердце России

Матрёшка. Сердце России

Россия / семейный, приключения, фэнтези / 18+

Детали фильма

Страна Россия

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 13 февраля 2026

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