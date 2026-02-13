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Матрёшка. Сердце России
Матрёшка. Сердце России
Россия / семейный, приключения, фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Детали фильма
Страна
Россия
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 13 февраля 2026
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