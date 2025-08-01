Другие названия

Mamlaket al-qasab, The President's Cake, Ein Kuchen für den Präsidenten, O Bolo do Presidente, Η τούρτα του προέδρου, Az elnök tortája, Başkanın Pastası, Diktatorns tårta, El pastel del presidente, En kage til præsidenten, En kake til presidenten, La tarta del presidente, La torta del presidente, Le gâteau du président, Predsednikova torta, Tort dla prezydenta, Tortas diktatoriui, Президентский торт, 大統領のケーキ, 總統的生日蛋糕, 總統的蛋糕, كعكه الرئيس, Prezidentin Tortu, مملكة القصب, Cadeira do bolo, Kingdom of Reeds, كعكه الريس, Gâteau du président

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