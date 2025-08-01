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Постер фильма Президентский торт
7.6
Киноафиша Фильмы Президентский торт
7.6

Президентский торт

, 2025
Mamlaket al-qasab
США / драма / 18+
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Постер фильма Президентский торт
7.6
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В ролях

Baneen Ahmad Nayyef
Lamia
Waheed Thabet Khreibat
Bibi
Sajad Mohamad Qasem
Saeed
Muthanna Malaghi
Muthanna
Ahmad Qasem Saywan
Musa
Maytham Mreidi
Saeed's Father
Rahim AlHaj
Jasim
Thaer Salem
Majdi
Ali Khalaf
Clothing Seller
Fatima Abouharoon
Rahma
Mahmoud Mazen Lazen
Aqeel Wadi
Режиссер Hasan Hadi
Сценарист Hasan Hadi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 28 апреля 2026
Премьера в мире 1 августа 2025
Дата выхода
26 декабря 2025 Австралия
6 февраля 2026 Австрия 8
4 июня 2026 Бразилия 14
13 февраля 2026 Великобритания 12A
2 апреля 2026 Венгрия 12
5 февраля 2026 Германия 6
16 июля 2026 Гонконг
19 марта 2026 Италия
14 мая 2026 Нидерланды 6
22 января 2026 Португалия M/12
27 февраля 2026 США PG-13
26 февраля 2026 Тайвань
4 февраля 2026 Франция TP
5 февраля 2026 Швейцария 10
17 апреля 2026 Швеция 7
10 июля 2026 Япония PG12
Сборы в мире $2 844 137
Производство Doha Film Institute, Maiden Voyage Pictures, Missing Piece Films
Другие названия
Mamlaket al-qasab, The President's Cake, Ein Kuchen für den Präsidenten, O Bolo do Presidente, Η τούρτα του προέδρου, Az elnök tortája, Başkanın Pastası, Diktatorns tårta, El pastel del presidente, En kage til præsidenten, En kake til presidenten, La tarta del presidente, La torta del presidente, Le gâteau du président, Predsednikova torta, Tort dla prezydenta, Tortas diktatoriui, Президентский торт, 大統領のケーキ, 總統的生日蛋糕, 總統的蛋糕, كعكه الرئيس, Prezidentin Tortu, مملكة القصب, Cadeira do bolo, Kingdom of Reeds, كعكه الريس, Gâteau du président

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 10 февраля 2026

Отзывы о фильме

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