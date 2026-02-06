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Постер фильма F*ck You, Love
2.7
Киноафиша Фильмы F*ck You, Love
2.7

F*ck You, Love

, 2026
F*ck You, Love
Болгария / мелодрама
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Постер фильма F*ck You, Love
2.7
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Liyana
Isabela
Ceco Andreev
Vasil
Krasimir Gulmezov
Victor
Neli Rangelova
Kamelia
Режиссер Isidor Karadimov
Сценарист Isidor Karadimov, Irina Lazarova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 6 февраля 2026
Дата выхода
6 февраля 2026 Болгария
Сборы в мире $84 008
Производство Story Station Pictures
Другие названия
F*ck You, Love, Майната ти любов

Рейтинг фильма

2.7
Оцените 13 голосов
2.8 IMDb
Обновлено 6 февраля 2026

Отзывы о фильме

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