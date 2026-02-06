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Киноафиша Фильмы Скоро ты умрешь и, вероятно, будешь съедена

Скоро ты умрешь и, вероятно, будешь съедена

Soon You Will Be Gone
США / триллер / 18+

В ролях

Софи Уайлд
Софи Уайлд
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Режиссер Егор Абраменко
Сценарист Ник Антоска, Бен Коллинз, Люк Петровски
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Anonymous Content, Anton, Anton
Другие названия
Soon You Will Be Gone and Possibly Eaten, Soon You Will Be Gone

Рейтинг фильма

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Обновлено 6 февраля 2026

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