Постапокалиптический эксперимент для древних римлян. Первый опыт в барокко Дмитрия Чернякова на Зальцбургском фестивале. Воют сирены. Яркие лучи прожекторов истерично бегают по залу, а гигантская бегущая строка призывает немедленно искать убежище. Никто из зрителей не шевелится, хотя нервозность очевидна. Ведь именно для этого мы все здесь: переосмыслить главный оперный хит Генделя. Театральный маг Дмитрий Черняков помещает героев монументального «Юлия Цезаря» в суровый неореализм гигантского железобетонного бункера времен холодной войны. Получилась не просто опера, а психологическая драма высочайшего накала, где штукатурка сыплется с потолка и стены сотрясаются от взрывов. Барочная опера — всегда вызов для режиссера. Как оживить произведение, где герои «стоят и поют»? Но гений Чернякова в том, что он в полной мере усвоил концепцию аффекта, бросая персонажей из одной эмоциональной крайности в другую. Он мастерски управляет внутренним действием, с драматическим чутьем и неизменным доверием к партитуре, каким-то образом создавая бесконечные сюрпризы из давно знакомого материала. Цезарь (Кристоф Дюмо) приезжает в Египет вслед за своим врагом Помпеем, но обнаруживает, что фараон Птолемей (Юрий Миненко) уже опередил его и казнил Помпея — чем спровоцировал сына Помпея Секста на месть. Тем временем сестра Птолемея Клеопатра (Ольга Кульчинская) плетет заговор, чтобы самой завладеть троном Египта. Пути ее и Цезаря пересекаются... Сюжет о бескомпромиссном соперничестве и развращающем влиянии власти блистает еще ярче на фоне величественной музыки Генделя, которую исполняет барочный коллектив Le Concert d’Astrée под управлением своей основательницы Эмманюэль Аим.