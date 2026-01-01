Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Человечка нарисовал я
Человечка нарисовал я

Человечка нарисовал я

Chelovechka narisoval ya 18+
О фильме

1 сентября. В школу самый первый пришёл мальчик Федя. В пылу радости Федя нарисовал углем на белой стене маленького весёлого человечка в шляпе и с зонтиком. На уроке учитель заметил человечка и спросил, кто нарисовал его, но Федя, испугавшись наказания, промолчал, и когда учитель попросил учеников поднять руки, Федя перед этим потихоньку вытер их, а его друг, с которым тот поздоровался в классе, ничего не подозревая, поднял испачканную углём руку и попался. Когда Федя, никому ничего не сказав, пошёл домой, возмущённый его поступком нарисованный человечек ожил и пошёл вслед за мальчиком, чтобы серьёзно с ним поговорить. Однако Феде нравится быть врунишкой, и он отзывается на предложение радио отправится в волшебное царство лжи, где правит королева-обманщица. Человечек отправляется Феде на помощь... В итоге, после приключений в поисках правды, Федя нашёл в себе силы произнести признание, давшее название фильму.

Страна СССР
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 1960
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Chelovechka narisoval ya, It Was I Who Drew the Little Man, Человечка нарисовал я, Én rajzoltam az emberkét, I Drew the Little Man, Kriipsujuku joonistasin mina
Режиссер
Валентина Брумберг
Зинаида Брумберг
В ролях
Валентина Сперантова
Михаил Яншин
Михаил Яншин
Серафима Бирман
Лев Свердлин
Рейтинг мультфильма

6.6
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Человечка нарисовал я

