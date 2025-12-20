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Постер фильма Устроить праздник или прервать его
6.3
Киноафиша Фильмы Устроить праздник или прервать его
6.3

Устроить праздник или прервать его

, 2025
A Make or Break Holiday
США / драма / 18+
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Постер фильма Устроить праздник или прервать его
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Дженнифер-Джунипер Анджели
Maya
Линда Дарлоу
Grandma
Hunter King
Liv
Jessica Garcie
Helen
Evan Roderick
Daniel
Роурк Критчлоу
Ed
Marlee Walchuk
Tracy
Daniel
Leah Dubbin-Steckel
Party Guest #2
Craig Geoghan
Reid
Jodie Bartman
Sweet Older Lady
Джонатан Беннетт
Джонатан Беннетт
Restaurant Manager
Режиссер Мартин Вуд
Сценарист Ванесса Марано, Даниэль Морроу
Композитор Sean William
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 20 декабря 2025
Премьера в мире 20 декабря 2025
Производство Two 4 The Money Media, Hallmark Channel
Другие названия
A Make or Break Holiday

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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