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Устроить праздник или прервать его
6.3
Устроить праздник или прервать его
, 2025
A Make or Break Holiday
США / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Дженнифер-Джунипер Анджели
Maya
Линда Дарлоу
Grandma
Hunter King
Liv
Jessica Garcie
Helen
Evan Roderick
Daniel
Роурк Критчлоу
Ed
Marlee Walchuk
Tracy
Daniel
Leah Dubbin-Steckel
Party Guest #2
Craig Geoghan
Reid
Jodie Bartman
Sweet Older Lady
Джонатан Беннетт
Restaurant Manager
Режиссер
Мартин Вуд
Сценарист
Ванесса Марано
,
Даниэль Морроу
Композитор
Sean William
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
20 декабря 2025
Премьера в мире
20 декабря 2025
Производство
Two 4 The Money Media, Hallmark Channel
Другие названия
A Make or Break Holiday
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
11
голосов
6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 9 декабря 2025
Отзывы о фильме
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