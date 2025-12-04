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Постер фильма Лилиана
6.3
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6.3

Лилиана

, 2024
Liliana
Италия / документальный / 18+
Постер фильма Лилиана
6.3

О фильме

Фильм о пожизненном итальянском сенаторе Лилиане Сегре, пережившей Холокост и ставшей одним из важнейших моральных авторитетов современной Италии. Это не просто биография: фильм соединяет архивные съёмки, личные воспоминания и свидетельства её близких, чтобы показать не образ, а живого человека. Зритель проходит путь от ареста и депортации Сегре в лагерь смерти Аушвиц до её возвращения к жизни и активной деятельности. Особенно важно здесь то, как камера фиксирует моменты повседневности: разговоры с детьми и внуками, прогулки, размышления об утрате и наследии.

В ролях

Liliana Segre
Self
Джеппи Куччиари
Self
Ferruccio De Bortoli
Self
Fabio Fazio
Self
Enrico Mentana
Self
Mario Monti
Self
Alberto Belli Paci
Federica Belli Paci
Self
Luciano Belli Paci
Self
Franco Vaccari
Режиссер Ruggero Gabbai
Сценарист Ruggero Gabbai
Композитор Piero Salvatori
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Производство Forma International, Rai Cinema
Другие названия
Liliana

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 4 декабря 2025

Отзывы о фильме

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