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Фильм о пожизненном итальянском сенаторе Лилиане Сегре, пережившей Холокост и ставшей одним из важнейших моральных авторитетов современной Италии. Это не просто биография: фильм соединяет архивные съёмки, личные воспоминания и свидетельства её близких, чтобы показать не образ, а живого человека. Зритель проходит путь от ареста и депортации Сегре в лагерь смерти Аушвиц до её возвращения к жизни и активной деятельности. Особенно важно здесь то, как камера фиксирует моменты повседневности: разговоры с детьми и внуками, прогулки, размышления об утрате и наследии.