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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Эль-Селем в Эль-Тобане
Эль-Селем в Эль-Тобане
, 2025
El Selem W El Thoban
Египет / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Hatem Salah
Даффер Лабидин
Амр Юссеф
Асма Галал
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
13 ноября 2025
Дата выхода
13 ноября 2025
ОАЭ
18TC
Рейтинг фильма
0.0
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 12 ноября 2025
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