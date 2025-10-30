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Постер фильма Cold Echoes
Киноафиша Фильмы Cold Echoes

Cold Echoes

, 2025
Cold Echoes
Исландия / триллер / 18+
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В ролях

Margrét Ákadóttir
Áslaug
Örn Árnason
Björn
Ellert Ingimundarson
Gunnar
Leifur Sigurðarson
Jack
Режиссер Bragi Thor Hinriksson
Сценарист Bragi Thor Hinriksson
Композитор Bragi Thor Hinriksson, Helgi Svavar Helgason
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Исландия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 30 октября 2025
Дата выхода
30 октября 2025 Исландия 12 year age limit
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $40 764
Производство H.M.S. Productions
Другие названия
Cold Echoes

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о фильме

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