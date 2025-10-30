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Cold Echoes
Cold Echoes
, 2025
Cold Echoes
Исландия / триллер / 18+
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О фильме
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В ролях
Margrét Ákadóttir
Áslaug
Örn Árnason
Björn
Ellert Ingimundarson
Gunnar
Leifur Sigurðarson
Jack
Режиссер
Bragi Thor Hinriksson
Сценарист
Bragi Thor Hinriksson
Композитор
Bragi Thor Hinriksson
,
Helgi Svavar Helgason
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Исландия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
30 октября 2025
Дата выхода
30 октября 2025
Исландия
12 year age limit
Бюджет
$1 000 000
Сборы в мире
$40 764
Производство
H.M.S. Productions
Другие названия
Cold Echoes
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 6 ноября 2025
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