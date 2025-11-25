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Na horách
Чехия / комедия, мелодрама / 18+
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В горах
Трейлер
Трейлер
В ролях
Ян Долански
Adéla Gondíková
Jan Janca
Aneta Krejcíková
Lucie
Вероника Кубаржова
Igor Orozovic
Matej
Ondrej Pavelka
Sasa Rasilov
Режиссер
Рудольф Гавлик
Сценарист
Рудольф Гавлик
,
Lucie Korcová
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
25 ноября 2025
Дата выхода
25 ноября 2025
Чехия
Сборы в мире
$1 417 396
Производство
Donart Film
Другие названия
Na horách
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Обновлено 13 ноября 2025
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