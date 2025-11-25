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Постер фильма В горах
5.9
В горах - Трейлер
Киноафиша Фильмы В горах
5.9

В горах

, 2025
Na horách
Чехия / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
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Постер фильма В горах
5.9
Пойду 0
Не пойду 0
В горах - Трейлер
В горах  Трейлер

В ролях

Ян Долански
Adéla Gondíková
Jan Janca
Aneta Krejcíková
Lucie
Вероника Кубаржова
Igor Orozovic
Matej
Ondrej Pavelka
Sasa Rasilov
Режиссер Рудольф Гавлик
Сценарист Рудольф Гавлик, Lucie Korcová
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 ноября 2025
Дата выхода
25 ноября 2025 Чехия
Сборы в мире $1 417 396
Производство Donart Film
Другие названия
Na horách

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 13 ноября 2025

Трейлеры фильма

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В горах - Трейлер
В горах Трейлер
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Отзывы о фильме

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