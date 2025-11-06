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Как на самом деле живут женщины, зарабатывающие миллионы на платформе OnlyFans благодаря провокационному эротическому контенту? Дарят ли они своим поклонникам только удовлетворение или заменяют их настоящей любовью? И что говорят об их работе их партнёры, семья и самые близкие друзья? Режиссёр Барбора Халупова («В сети») рассказывает о трёх женщинах, которые ищут богатства, свободы и быстрой славы. Этот уникальный документальный фильм — первый в истории кинематографический взгляд за кулисы мирового феномена OnlyFans, вызывающего бурные споры и потрясающего порноиндустрию.
|6 ноября 2025
|Чехия