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Постер фильма Виртуальные девушки
6.2
Виртуальные девушки - Трейлер
Киноафиша Фильмы Виртуальные девушки
6.2

Виртуальные девушки

, 2025
Virtual Girlfriends
Болгария, Словакия, Чехия / документальный / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Виртуальные девушки
6.2
Пойду 0
Не пойду 0
Виртуальные девушки - Трейлер
Виртуальные девушки  Трейлер

О фильме

Как на самом деле живут женщины, зарабатывающие миллионы на платформе OnlyFans благодаря провокационному эротическому контенту? Дарят ли они своим поклонникам только удовлетворение или заменяют их настоящей любовью? И что говорят об их работе их партнёры, семья и самые близкие друзья? Режиссёр Барбора Халупова («В сети») рассказывает о трёх женщинах, которые ищут богатства, свободы и быстрой славы. Этот уникальный документальный фильм — первый в истории кинематографический взгляд за кулисы мирового феномена OnlyFans, вызывающего бурные споры и потрясающего порноиндустрию.

Режиссер Barbora Chalupová
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария / Словакия / Чехия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Чехия
Сборы в мире $5 137
Производство Super Film, Soul Food, Helium Film
Другие названия
Virtual Girlfriends

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 2 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Виртуальные девушки - Трейлер
Виртуальные девушки Трейлер
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Отзывы о фильме

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