В суровых горах Кыргызстана пастух Бакыт спасает израненного жеребёнка Мончок — потомка легендарных скакунов, которого собирались отправить на забой. Для его дочери Карлыгач эта лошадь становится символом мечты и надежды. Бакыт решает вырастить Мончок и дать ей шанс на новую жизнь. Победы на скачках открывают дорогу к славе, но вместе с этим пробуждают чужую жадность. Когда влиятельный и жестокий Назым силой отбирает лошадь, Бакыт сталкивается с невозможным выбором: бороться за свободу Мончок или спасти жизнь дочери, нуждающейся в срочной операции. История отца, дочери и лошади становится метафорой борьбы за достоинство, любовь и надежду — там, где каждый выбор может изменить жизнь.