Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Акыркы дем
1 постер
Пойду 37
Не пойду 8
Киноафиша Фильмы Акыркы дем

Акыркы дем

Акыркы дем 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 37
Не пойду 8

О фильме

В суровых горах Кыргызстана пастух Бакыт спасает израненного жеребёнка Мончок — потомка легендарных скакунов, которого собирались отправить на забой. Для его дочери Карлыгач эта лошадь становится символом мечты и надежды. Бакыт решает вырастить Мончок и дать ей шанс на новую жизнь. Победы на скачках открывают дорогу к славе, но вместе с этим пробуждают чужую жадность. Когда влиятельный и жестокий Назым силой отбирает лошадь, Бакыт сталкивается с невозможным выбором: бороться за свободу Мончок или спасти жизнь дочери, нуждающейся в срочной операции. История отца, дочери и лошади становится метафорой борьбы за достоинство, любовь и надежду — там, где каждый выбор может изменить жизнь.

Акыркы дем - трейлер
Акыркы дем  трейлер
Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 23 октября 2025
Дата выхода
15 января 2026 Казахстан 12+
23 октября 2025 Кыргызстан 12+
Режиссер
Автандил Батырбеков
В ролях
Аскат Сулайманов
Руслан Орозакунов
Жылдызбек Касейинов
Жылдызбек Касейинов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 7 голосов
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Миса Барановская 1 декабря 2025, 16:21
Мыкты!!!
Кыргызыстан тарыхындагы качественный фильм.
Башынан акырына чейин ыйладым.
Кыргызстанда медицинанын онукпогонун,кайда барсан баарын акча… Читать дальше…
TALGAR ZAMIR-SEIT 7 декабря 2025, 09:32
Кинокритика к фильму «Акыркы Дем»

В горах Кыргызстана пастух Бакыт спасает раненого жеребёнка по имени Мончок — потомка легендарных скакунов,… Читать дальше…
Трейлеры фильма Все трейлеры
Акыркы дем - трейлер
Акыркы дем Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше