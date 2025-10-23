В суровых горах Кыргызстана пастух Бакыт спасает израненного жеребёнка Мончок — потомка легендарных скакунов, которого собирались отправить на забой. Для его дочери Карлыгач эта лошадь становится символом мечты и надежды. Бакыт решает вырастить Мончок и дать ей шанс на новую жизнь. Победы на скачках открывают дорогу к славе, но вместе с этим пробуждают чужую жадность. Когда влиятельный и жестокий Назым силой отбирает лошадь, Бакыт сталкивается с невозможным выбором: бороться за свободу Мончок или спасти жизнь дочери, нуждающейся в срочной операции. История отца, дочери и лошади становится метафорой борьбы за достоинство, любовь и надежду — там, где каждый выбор может изменить жизнь.
|15 января 2026
|Казахстан
|12+
|23 октября 2025
|Кыргызстан
|12+
Кыргызыстан тарыхындагы качественный фильм.
Башынан акырына чейин ыйладым.
Кыргызстанда медицинанын онукпогонун,кайда барсан баарын акча… Читать дальше…
В горах Кыргызстана пастух Бакыт спасает раненого жеребёнка по имени Мончок — потомка легендарных скакунов,… Читать дальше…