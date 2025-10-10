Меню
О фильме
Персоны
Постеры
1 постер
Ravanaprabhu
Ravanaprabhu
18+
боевик
драма
мелодрама
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 48 минут
Год выпуска
2001
Премьера в мире
10 октября 2025
Дата выхода
10 октября 2025
ОАЭ
18TC
Производство
Aashirvad Cinemas
Другие названия
Ravanaprabhu
Режиссер
Ранджит Санкар
В ролях
Моханлал
Napolean
Vasundhara Das
Сиддик
Виджаярагхаван
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
