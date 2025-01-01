«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь

«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка

Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета

МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца

Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря

Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса

Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства

В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом

«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели

Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»