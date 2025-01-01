Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Zodiac Killer Project
Zodiac Killer Project
Zodiac Killer Project
Напомним о выходе в прокат
криминал
документальный
детектив
Страна
США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2025
Производство
Field of Vision (II), Loop
Другие названия
Zodiac Killer Project
Режиссер
Charlie Shackleton
В ролях
Гай Роббинс
Ли Николас Харрис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь
«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка
Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667