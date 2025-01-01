Серия убийств совершается в Ницце на Французской Ривьере. Комиссар Карелла пытается найти недостающую связь между всеми этими преступлениями.
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска1971
ПроизводствоCinétel, Euro International Films, Président Films
Другие названия
Sans mobile apparent, Without Apparent Motive, Neun im Fadenkreuz, Ohne besonderes Tatmotiv, Sem Motivo Aparente, Sin motivo aparente, Be akivaizdžių motyvų, Bez motivu, Bez wyraźnych motywów, Dolofonos horis aitia, İpucu yok, Kymmenen plus yksi, Látszólag ok nélkül, Mord uden motiv, Okänd hämnare, Senza movente, Sin móvil aparente, Skoteina eglimata, Без видимых причин, 刑事キャレラ 10+1の追撃