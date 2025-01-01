Меню
Без видимых причин

Sans mobile apparent 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Серия убийств совершается в Ницце на Французской Ривьере. Комиссар Карелла пытается найти недостающую связь между всеми этими преступлениями.
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1971
Производство Cinétel, Euro International Films, Président Films
Другие названия
Sans mobile apparent, Without Apparent Motive, Neun im Fadenkreuz, Ohne besonderes Tatmotiv, Sem Motivo Aparente, Sin motivo aparente, Be akivaizdžių motyvų, Bez motivu, Bez wyraźnych motywów, Dolofonos horis aitia, İpucu yok, Kymmenen plus yksi, Látszólag ok nélkül, Mord uden motiv, Okänd hämnare, Senza movente, Sin móvil aparente, Skoteina eglimata, Без видимых причин, 刑事キャレラ 10+1の追撃
Режиссер
Филипп Лабро
В ролях
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Доминик Санда
Саша Дистель
Карла Гравина
Поль Кроше
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
