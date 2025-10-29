Испытайте незабываемое празднование, поскольку впервые Westlife окажутся в центре внимания в культовом лондонском Альберт-холле для веселого вечера ностальгии в честь 25 великолепных лет музыки, возглавлявшей чарты. Продав более 55 миллионов записей по всему миру и с невероятными 14 синглами №1, Westlife зарекомендовали себя как определяющая сила в поп-музыке и одна из крупнейших мировых групп 21-го века. В честь своего 25-летия к группе присоединится знаменитый Королевский филармонический концертный оркестр, который исполнит самые большие хиты Westlife и любимые фанатами вещи, такие как Flying Without Wings, Your Raise Me Up и Uptown Girl, как никогда прежде. Благодаря сверкающей сцене в стиле Гэтсби это событие обещает визуальный и музыкальный пир как для поклонников, так и для новичков. Это не просто концерт — это кинематографическое чествование легендарной группы и ее непреходящего наследия.