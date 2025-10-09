Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Темносиний Евангелий
Темносиний Евангелий
Tumszilais Evangelijs
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
криминал
драма
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Новый фильм от создателей "Фонда криминального превосходства".
Развернуть
Страна
Латвия
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
9 октября 2025
Дата выхода
9 октября 2025
Латвия
16+
Бюджет
€18 000
Производство
KEF Studio
Другие названия
Tumszilais Evangelijs
Режиссер
Oskars Rupenheits
В ролях
Raitis Sturmanis
Viesturs Berkmanis
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.9
Оцените
10
голосов
9.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза
Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667