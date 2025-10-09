Меню
Киноафиша Фильмы Темносиний Евангелий

Темносиний Евангелий

Tumszilais Evangelijs 18+
О фильме

Новый фильм от создателей "Фонда криминального превосходства".

Страна Латвия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 9 октября 2025
Дата выхода
9 октября 2025 Латвия 16+
Бюджет €18 000
Производство KEF Studio
Другие названия
Tumszilais Evangelijs
Режиссер
Oskars Rupenheits
В ролях
Raitis Sturmanis
Viesturs Berkmanis
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.9
Оцените 10 голосов
9.2 IMDb
