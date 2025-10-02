Прошло шесть лет с тех пор, как Акжол потерял свою любимую Чолпон. Всё это время он жил только ради ребёнка, не позволяя себе даже думать о новой любви. Но одна случайная встреча меняет всё: в его жизнь входит Умут, свет которой способен растопить его замёрзшее сердце. Между ними рождается чувство, но прошлое не отпускает, а судьба снова испытывает их на прочность. Сумеют ли они вместе пройти через преграды и найти своё счастье, или история вновь закончится болью?
|2 октября 2025
|Кыргызстан
|12+